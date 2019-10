'Bloedprikbende' in Haaksbergen blijkt één groot misverstand

Het verhaal dat de beruchte 'bloedprikbende' ook is opgedoken in Oost-Nederland, kan de prullenbak in. In Haaksbergen zou een oudere vrouw benaderd zijn door een nep-bloedprikker, maar er blijkt sprake van een groot misverstand.

Volgens de politie ging het om een 'bewoonster op leeftijd' van de Dr. Schaepmanstraat. Ze kreeg bezoek van een dame die beweerde dat ze bloed kwam prikken. Meestal vertellen de oplichters een verhaal dat ze dit moeten doen vanwege een heersende griepepidemie.

De Haaksbergse had echter al gelezen over deze methode en liet de dame niet binnen. Die deed een nieuwe poging met het verhaal dat de batterij van haar mobieltje leeg was en of ze die binnen even op mocht laden.

Ook hier ging de Haaksbergse niet op in en stuurde de vrouw weg. "Hiermee heeft ze vermoedelijk een hoop ellende weten te voorkomen", aldus een politiewoordvoerder.

Nieuw adres

Maar met die ellende valt het wel mee. Nu één en ander is uitgezocht, blijkt dat de vrouw echt bloed kwam prikken en dat haar mobieltje ook daadwerkelijk leeg was.

Het zit zo: de bloedprikker in kwestie moest naar een voor haar nieuw adres en wist niet meer goed bij welk huisnummer ze nou moest zijn. Ze wilde dit in de speciale werkapp opzoeken op haar telefoon. Omdat haar telefoon leeg bleek te zijn heeft ze gevraagd of ze de telefoon misschien even mocht opladen.

De werkgever heeft het voorval intern met de werkneemster besproken. Hiermee is het voor de politie afgedaan.