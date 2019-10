Rijssen-Holten wint Galjaard-publieksprijs met #BBTY-campagne

Het publiek kon stemmen op een vijftal genomineerde campagnes uit het hele land, waaronder dus de campagne van Rijssen-Holten. Er werden in totaal 36 campagnes ingezonden voor de Galjaardprijs. De prijs is speciaal voor communicatieprofessionals in het publieke domein.

Bring Back The Youth

"Jongeren, we need you", was de oproep van burgemeester Arco Hofland in zijn nieuwjaarstoespraak 2019. "We zien namelijk dat jongeren buiten de gemeente gaan studeren en niet meer terugkomen." Communicatiemedewerker Karlijn Schabbink bedacht vervolgens een mysterieuze campagne om jongeren te betrekken bij de gemeente.



Om de aandacht van jongeren te krijgen, is gebruik gemaakt van guerrilla- en social marketing. In de eerste twee weken van de campagne dook het beeldkenmerk ineens uit het niets overal op: krijtgraffiti in het straatbeeld, ledborden, geheimzinnige aankondigingen online, canvastasjes, T-shirts en posters in winkels, scholen, discotheken en bibliotheken.

Speculeren

Daardoor ging de campagne online leven en werd er volop gespeculeerd over de betekenis ervan. Na twee weken werd duidelijk dat de burgemeester achter #BBTY zat. Dit werd bekendgemaakt in een ontmaskeringsfilmpje op de socialmediakanalen.

In dit filmpje riep de burgemeester jongeren op om een online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 3540 mensen de online vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn bijna 2200 respondenten tussen de 12 en 25 jaar oud. Dit houdt in dat dertig procent van alle jongeren in de gemeente Rijssen-Holten de vragenlijst heeft ingevuld.