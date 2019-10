Penterman trots ondanks bekeruitschakeling: ''Hier doe je het voor als amateurvoetballer''

Ondanks dat het bekertoernooi erop zit voor Excelsior'31 na de nederlaag tegen FC Utrecht (1-4), kijkt Hielke Penterman met een tevreden gevoel terug op de clash in Rijssen. De 33-jarige goaltjesdief was tevens verantwoordelijk voor de enige treffer van Excelsior'31.

"Ik ben met een goed gevoel van het veld afgestapt. Het was jammer dat we vroeg de 0-1 tegen kregen, maar daarna hebben we ons goed herpakt. De tweede helft stonden we nog iets beter en gaven we nog minder weg. Dan maak je ook nog de 1-3, dan zie je dat we nog extra energie vonden. Jammer dat die 2-3 niet valt. Zij maken dan nog de 1-4, maar dat is voor de statistieken", legt de captain uit na afloop.

Va-banque

"Het laatste kwartier speelden we va-banque met volle druk naar voren. We creëerden wat scrimmages voor de goal", vervolgt Penterman, die ook nog de 2-3 op zijn schoen had. "Zonde, dat-ie niet op doel gaat. In mijn positie krijg je kansen. Je maakt ze en ze mist ze. Helaas gaat-ie er niet in, anders stond het hier op zijn kop."

Geweldige avond

Excelsior'31 speelde met een vijfmansdefensie. "We kozen er bewust voor wat meer in te zakken. Als wij vanaf minuut één met volle druk naar voren hadden gespeeld, waren we tussen de linies weggespeeld. Meer zat er niet in. Maar hier doe je het voor als amateurvoetballer. De sfeer was geweldig. Er waren veel supporters en de wedstrijd kreeg veel aandacht in de media. Dit is geweldig voor iedereen", aldus Penterman.