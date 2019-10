Röpcke-Zweers stopt met specialistisch reumacentrum Hardenberg; reumatologen blijven aan het werk

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg beëindigt in het nieuwe jaar de samenwerking met het specialistisch reumacentrum Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN). Maar de reumatologen willen de tweeduizend patiënten die nu onder behandeling staan 'niet in de kou laten staan'.

En daarom wordt naar een nieuwe locatie in Hardenberg gezocht, waardoor patiënten onder behandeling kunnen blijven van het RZWN. Die locatie moet op 2 januari 2020 haar deuren openen. "We willen de continuïteit van de zorg waarborgen, met of zonder steun van de zorgverzekeraars", zo schrijft RZWN stellig in een brief.

Ondanks de strijdbaarheid betreurt het RZWN de keuze van de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis om de samenwerking met het specialistisch reumacentrum stop te zetten. "Er is in Nederland een groot tekort aan reumatologen en daardoor kunnen de wachttijden oplopen tot wel meer dan zes maanden. De kans dat er binnen afzienbare tijd nieuwe kwalitatief goede reumatologen gevonden gaan worden in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis achten wij dan ook bijzonder klein."