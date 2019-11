Strafproces rond de 'Wolven' en de zeven moordpogingen gaat verder

'Grote Wolf' zou verantwoordelijk zijn voor het in brand steken van een kapper in Enschede (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Het proces rondom zeven moordpogingen in de regio Twente gaat vandaag verder, als de 'Grote Wolf' voor de rechter staat. Hij wordt verdacht van twee moordpogingen in Enschede, begin 2017. Later dat jaar was hij volgens het OM op pad om op leden van motorclub Satudarah te schieten. In zijn auto werd een AK47 machinegeweer gevonden.

Vorige week stond zijn broertje, Wolfje, voor het hekje. Die wordt verdacht van vijf moordpogingen. Zo zou hij in mei 2017 een man uit Gronau hebben doorzeefd met zes kogels. In september zou hij drie huizen en een shishalounge hebben beschoten met een automatisch wapen.

In de rechtbank ontkende hij geschoten te hebben. Maar veel getuigen wijzen naar hem, daarnaast is zijn dna gevonden op het wapen dat gebruikt is bij de liquidatiepoging in Gronau. Bij die schietpartij is ook nog eens hele zeldzame munitie gevonden. Diezelfde kogels werden gevonden in het huis van zijn broer, 'Grote Wolf'.

Brandende kapper

Die broer zou in januari vorig jaar een kapper in Enschede in brand hebben gezet, en een Enschedeër in de Ruischenborchstraat hebben beschoten met acht kogels. Beide slachtoffers overleefden het. Bij de schietpartij werd dezelfde zeldzame munitie gevonden als later in Gronau.

Moordopdrachten

Beide broers hebben gehandeld in opdracht, zegt justitie. Opdrachtgever zou de veroordeelde drugscrimineel Simo D. zijn. Hij zit momenteel vast in de Duitse gevangenis. Met binnengesmokkelde telefoons zou hij moordopdrachten hebben gegeven.

Het OM denkt dat Simo D. er twee motieven voor had. Zo wilde hij wraak nemen op een man die seks had gehad met zijn vrouw. Het in brand steken van de kapper in Enschede, en de schietpartijen in Gronau en de Enschedese Ruischenborchstraat, zouden daar mee te maken hebben. Extra wrang is het, dat de slachtoffers waarschijnlijk niet het juiste doelwit waren.

Drugsconflict

Motief voor de beschietingen van huizen en de shishalounge zou liggen in een conflict in het drugsmilieu. Eén of meer leden van Satudarah zouden een partij drugs van Simo hebben gestolen. De panden waarop geschoten is met automatische wapens, kunnen gelinkt worden aan leden van de motorclub. De beschietingen moesten dienen als bedreiging. Ook het voornemen om met een AK47 te gaan schieten op een café waar motorclubleden waren, zou daar mee te maken hebben.

Veiligheid

Grote Wolf heeft op voorbereidende zittingen aangegeven dat hij niets met de moordpogingen te maken heeft. Volgens hem klopt het signalement van de dader niet eens met zijn postuur. Wie er dan wel achter de aanslagen zou zitten, wil hij niet zeggen in verband met zijn veiligheid.

Volgende week maakt justitie bekend welke straffen er geëist gaan worden tegen de broers. Daarna krijgt de verdediging de kans om te reageren.