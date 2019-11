Overijssel in actie: help de Groene Wens aan nieuwe accu's

rtvoost-menu-GroeneWensboot-2-evenementen

Alwina de Jonge is al een paar keer mee geweest met de Groene Wens: "Dit is echt uniek, dat je hier zo midden in de natuur kunt varen. Er zijn wel boten waar ik op kan met mijn rolstoel, zoals de Henri Dunant, maar dan kom je nooit zo dicht bij de natuur. Hier kan ik zo van genieten, ik kan hier echt mezelf zijn".

Onbeperkt genieten

Voor al die mensen die net als Alwina niet met een gewoon bootje de natuur in kunnen, is er de Groene Wens. De boot is volledig rolstoeltoegankelijk is gemaakt met liftjes en andere voorzieningen. Zo kan je ook met een rolstoel of zelfs ligbed onbeperkt genieten van de bijzondere natuur.

Fluistermotor

De boot ligt in de Weerribben bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer. Sinds 2011 zijn er al ruim 500 vaartochten gemaakt. De boot vaart op accu's. Dat is lekker stil voor de gasten, en schoon voor de kwetsbare natuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Maar die accu's moeten wel af en toe vervangen worden, en dat is een grote kostenpost voor stichting de Groene Wensboot.

Het is één keer gebeurd dat de boot met lege accu's stil kwam te liggen, midden in het gebied: "Dat wil je niet nog een keer meemaken." zegt voorzitter Gerard van Dorp, "We zijn toen door lieve mensen terug gesleept met een bootje, maar natuurlijk moeten we onze gasten gewoon een veilige en betrouwbare boot kunnen bieden."

10.000 euro

Voor het nieuwe vaarseizoen moet er een nieuw accupakket komen. Ook wil de stichting graag een hekschroef inbouwen om de boot ook bij harde wind goed te kunnen manoeuvreren en veilig aan te leggen. Totale kosten: 10.000 euro.