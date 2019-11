'De Smaak van Deventer' nieuwe stijl ook in trek bij gezinnen

Mede-organisator Jelmer Clemenkowff ziet het graag zo: "De zondag is een echte familiedag. Ik denk dat er veel gezinnen komen, en de kinderen worden hier prima opgevangen." Al zijn er ook kinderen die niet terugschrikken voor een hapje rauwe vis.

"Deventer is prachtig"

De bezoekers komen niet enkel uit de directe omgeving. Drie dames uit Leuth (bij Nijmegen) nippen aan fris en witte wijn."Ik ben net met de VUT, en mijn dochters boden me dit weekendje aan. We zagen dat dit werd georganiseerd en dat wilden we niet missen. Deventer is prachtig, we hebben net afgesproken dat we dit elk jaar gaan doen."

Eten en drinken en live muziek onder de historische gewelven van het monumentale gebedshuis, dat heeft wel wat. Clemenkowff: "Iedereen is enthousiast, ik heb geen wanklank gehoord. Als het aan mij ligt, doen we het volgend jaar weer." Over het aantal bezoekers kon hij nog geen uitspraken doen.

Een nieuwe datum op de evenementenkalender

De Smaak van Deventer werd tot 2015 in het voorjaar gehouden. Een nieuwe organisatie koos voor een nieuwe datum op de activiteitenkalender, en voor een locatie binnen. Omdat er niet veel grote en sfeervolle binnenlocaties zijn, was de keuze voor de Lebuinuskerk snel gemaakt.