Vier jaar cel voor schietpartij centrum Enschede

De rechtbank heeft een 30-jarige Enschedeër veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het beschieten van een plaatsgenoot in het centrum van de stad, afgelopen voorjaar. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt. De straf is twee jaar hoger dan door het Openbaar Ministerie was geëist.

De rechtbank neemt het de man vooral kwalijk dat er veel omstanders waren en dat hij zijn revolver niet heeft afgegeven aan de politie, waardoor onzeker is waar het wapen is en of het in de toekomst opnieuw gebruikt kan worden.

Omstanders

Het schietincident was eind april in de binnenstad, om half zeven 's avonds. Op dat moment waren er veel omstanders. De schietpartij was het gevolg van een langslepende ruzie tussen twee families in Enschede. Het beschoten slachtoffer zou met een mes hebben gedreigd en de 30-jarige ermee hebben geraakt. Die laatste greep vervolgens naar zijn revolver en heeft naar eigen zeggen gericht op de benen geschoten.

Geschoten uit angst

"Ik wilde niet dat ze me weer gingen opzoeken met een groep mensen", vertelde de 30-jarige bij de rechtszitting. "Een paar jaar geleden zijn ze me al eens achterna gegaan met een bijl. Dat wilde ik niet nog een keer." Zelf zegt de verdachte dan ook: "Ik heb geschoten uit angst."

Getuigen

Verschillende getuigen hebben de schietpartij gezien. Zij verklaren allemaal dat er gericht naar beneden is geschoten. "Eerst twee keer voor de voeten." En een ander: "Hij pakte een revolver en schoot hem in de benen."

De rechtbank vindt dat de Enschedeër door te schieten het recht in eigen hand heeft genomen. "Hij had er ook voor kunnen kiezen zich aan het conflict met het slachtoffer te onttrekken. Hij heeft daar op meerdere momenten gelegenheid voor gehad."