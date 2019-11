Duurzame Huizen Route moet mensen helpen om hun woning energiezuinig te maken

Eén van de huizen die vandaag meedoet is te vinden aan de Pieter Zeemanlaan in de Zwolse wijk Berkum. Wim Wijnhoud van woningcorporatie Delta Wonen doet open. “De woning is vooral heel erg goed geïsoleerd”, legt Wijnhoud en loopt naar één van de kozijnen. Daar laat hij zien dat de kozijnen inmiddels voorzien zijn van driedubbel glas.

Ook de spouwmuren en vloer zijn extra geïsoleerd. Om dat te bewijzen opent Wim Wijnhoud het luik van de kruipruimte. De folie die om de dikke laag isolatiemateriaal is aangebracht glimt je tegemoet. “Hoe beter je het huis isoleert, hoe minder warmte je nodig hebt”, vertelt Wijnhoud ondertussen.

Het huurhuis is in 1969 gebouwd. Een tussenwoning en inmiddels helemaal gasloos. “Bovendien betalen de bewoners geen elektriciteitsrekening”, legt de projectleider van Delta Wonen uit. “De woning wekt zoveel elektriciteit op via de zonnepanelen op het dak, dat die z’n eigen stopcontactstroom kan opwekken en bovendien de woning kan verwarmen.”

8.500 huizen

Woningcorporatie Delta Wonen wil uiteindelijk alle 8.500 huurhuizen die ze in bezit hebben energiezuiniger maken. Het project in Berkum is daarvoor een experiment. Want niet alleen de tussenwoning die vandaag is opengesteld is aangepakt, ook nog 45 andere huizen in de wijk. “Wij willen niet alleen maar denken, maar ook doen. Zo hebben we hier allerlei verschillende opstellingen met zonnepanelen uitgeprobeerd, maar ook allerlei typen installaties”, merkt Wijnhoud op.

Wethouder Schuttenbeld op bezoek bij de woning in Berkum (Foto: Simon Dirk Terpstra)