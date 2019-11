D66 Raalte wil dat provincie Overijssel de N35 'koopt'

"Het scheelt het Rijk een boel kosten en de provincie kan zelf doen wat ze wil en belooft", stelt Terlouw.



'Doel heiligt de middelen'

Hoe dat beheer over de rijksweg er precies uit moet komen te zien, laat Terlouw wel enigszins in het midden. "Dat zouden ze bij de provincie eens kunnen onderzoeken. Het doel heiligt de middelen. Het zou zomaar beter en goedkoper kunnen uitpakken."

Overigens zou een voorwaarde van Terlouw zijn dat de weg voor "0 euro" van de hand wordt gedaan door het Rijk.



Ongepland fel debat

Terlouw deed de uitspraken na een gemeenteraadsvergadering waar een verhitte discussie over de N35 plaatsvond. Ongepland eigenlijk.

Coalitiepartij CDA diende een motie in om het gemeentebestuur op te roepen de lobby over de verbreding van de weg tussen Wijthmen en Wierden hoger op de agenda van de provinciebestuur en de minister te krijgen.



Wat heeft de lobby opgeleverd?

Op die motie werd fel gereageerd door collega-raadsleden: "Dit soort moties hebben we de afgelopen jaren al wel 33 keer voorbij zien komen. Wat hebben die eigenlijk opgeleverd?", vroeg raadslid Ben Nijboer van Burgerbelangen zich af. "Helemaal niets."

Een andere partij, Lokaal Alternatief, vroeg zich af of de timing van de motie wel slim was, gezien de huidige problematiek rond stikstof en PFAS.

Het CDA hield voet bij stuk, bracht de motie in stemming en die kreeg een meerderheid van de stemmen.



D66 reageert verbaasd

Coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en VVD stemden voor. Ook Burgerbelangen, dat aanvankelijk sceptisch op het voorstel reageerde, steunde het voorstel. D66, Lokaal Alternatief en GroenLinks stemden tegen.

Overigens is D66 Raalte niet de eerste die de wens om het beheer van de N35 uit handen van het Rijk te halen. In 2017 pleitte wethouder Wagenmans ook al voor een soortgelijke constructie.

Navraag bij de partijgenoten van Terlouw in Provinciale Staten levert vooral verbaasde reacties op. "Oeh, daar moet ik even over nadenken hoor. Eigenlijk is dit niet mijn portefeuille", laat fractievoorzitter Wybren Bakker weten.



'Ik weet niet of dit de oplossing is'

Kyra Selles, die de N35 wel in haar politieke portefeuille heeft, reageert ook verrast. "Ik begrijp dat de heer Terlouw boos is en klaar met het wachten is. Er moet ook gewoon wat gebeuren. Maar ik weet niet of dit de oplossing is."