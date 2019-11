Recherche hoopt op 'criminele tips' over vermeende drugsoorlog in Zwolle

De recherche in Zwolle hoopt op informatie uit de onderwereld over een vermeende drugsoorlog in de stad. Naast een oproep in het RTV Oost- programma 'Onder de Loep' wordt volgende week ook de hulp van informanten gevraagd in 'Opsporing Verzocht.' "We hebben vooral de hoop gevestigd op zogenoemde TCI-informatie", zegt een woordvoerder.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de schietpartij in de wijk Holtenbroek vorig weekend deel uitmaakt van een slepende drugsoorlog in de Hanzestad. Bij de beschieting van een busje raakte een man gewond.

Meerdere schietpartijen

Een paar weken eerder was er al ook al een liquidatiepoging in de naastgelegen wijk Stadshagen. Toen werd een 26-jarige wijkbewoner beschoten met tientallen kogels uit een automatisch wapen. Hij raakte gewond aan zijn arm. Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

Afgelopen week werden de beschoten 26-jarige Zwollenaar en zijn broertje aangehouden voor betrokkenheid bij weer een andere schietpartij, drie jaar geleden. Toen werd er net buiten Zwolle een busje met twee inzittenden beschoten.

Drugsoorlog

Mogelijk houden bovenstaande schietpartijen allemaal verband met elkaar. "Het is één van de scenario's waar we rekening mee houden", zegt de politie.



Volgens bronnen in de Zwolse onderwereld strijden twee drugsbendes om de macht, met deze schietpartijen als gevolg. "We houden rekening met een scenario waarbij er een conflict is met een drugsgerelateerd karakter", zegt de politiewoordvoerder.

Uitgebrande Clio

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien of gefilmd van de schietpartij in Holtenbroek of die iets meer weten van een donkerrode Renault Clio die uitgebrand terug is gevonden in het buitengebied ten zuiden van Zwolle.



Die auto is mogelijk gebruikt bij de schietpartij in Holtenbroek. Het voertuig was vorige week gestolen in Den Haag.

Verdachten

De Zwolse broers zitten voorlopig nog vast. De 26-jarige blijft zeker de komende anderhalve week nog vast. De vraag is of zijn broertje kan worden uitgeleverd aan Nederland. Hij werd opgepakt in het Duitse Gronau.

Naast de twee broers werden deze week in hetzelfde onderzoek ook een 48-jarige vrouw en 50-jarige man opgepakt voor wapenbezit. Beiden zijn weer op vrije voeten.