Ouderen met migratieachtergrond komen samen in nieuwe Zwolse buurtkamer

De ouderen die aanschuiven in buurtkamer CEM, dat Turks is voor 'samenkomst', zijn afkomstig uit de eerste generatie migranten. "Deze groep mensen die hier zijn kennen elkaar al heel lang", vertelt Birsen Tas van Wijz Welzijn. "Het is de bedoeling dat ze bij elkaar komen en bijvoorbeeld spelletjes gaan doen."



Inmiddels hebben de ouderen al kennisgemaakt met het oer-Hollandse sjoelen en het geheugenspelletje 'Memory'. "Ze zien dat die spelletjes heel leuk zijn om te doen en zo ontdekken ze nieuwe dingen."



'Paps en mams redden zich wel'

Wethouder William Dogger was ook aanwezig bij de officiële opening en is blij met de 'ontmoetingsmogelijkheid' voor deze ouderen. "Je ziet vaak bij de ouderen met een migratieachtergrond dat ze de deur niet uitkomen. Het is voor hen vaak net een drempel te hoog om zo'n buurtkamer in te stappen", aldus de wethouder.



"Het is ook goed dat de mantelzorgers soms even kunnen zeggen: 'Paps en mams zijn bij de buurtkamer, die redden zich wel. Wij kunnen even andere dingen doen'."

