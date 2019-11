Bewoners Oale Bouw Westerhaar toch weer in gesprek met woningcorporatie

En dat terwijl de voltallige bewonerscommissie onlangs nog opstapte omdat ze zich gemanipuleerd voelde en zich niet langer door én voor Mijande wilde laten gebruiken. Dat leidde tot een patstelling waarin Mijande Wonen vasthield aan de veelbesproken plannen om de huidige twee-onder-een-kappers te vervangen door vier- en vijf-onder-een-kappers, rijtjeshuizen dus, terwijl de Westerhaarders dit absoluut niet zien zitten.

Impasse doorbroken

Even leek het er op dat de impasse tussen de bewoners van de Oale Bouw en de woningcorporatie niet zonder slag of stoot doorbroken kon worden. In Westerhaar werd al gesproken over actie tegen de woningcorporatie. "Maar deze week kwam daar plotseling verandering in, na publicaties in de media en een oproep, dinsdagavond, van de PVV aan de wethouder om zich meer te bemoeien met de situatie", zegt Yvonne Spijker.

Daags na de gemeenteraad veranderde het speelveld in rap tempo. "Woensdagmiddag zaten we ineens om tafel met de directeur (Melanie Maatman, red)", vertelt Spijker. "Wethouder Bart-Jan Harmsen zat er bij om het gesprek in goede banen te leiden, maar dat was helemaal niet nodig. We zagen elkaar en het was gelijk goed. Het beeld dat wij van haar hadden en het beeld dat zij van ons had bleek helemaal niet te kloppen." Wat volgde was een constructief gesprek waarin Maatman de bewoners vroeg zich opnieuw te verenigen in een bewonerscommissie.

Voorwaarden gesteld

De bewoners staan daar positief tegenover. "We hebben wel voorwaarden gesteld", zegt Yvonne Spijker. "We zijn eerder natuurlijk niet voor niets opgestapt." Of Mijande Wonen wil voldoen aan die voorwaarden is nog niet bekend. Spijker: "Daarover hebben we geen vervolgafspraak gemaakt. Dat is wel jammer."

Het gesprek heeft volgens Spijker in elk geval gezorgd voor wederzijds begrip. Tegelijkertijd is er bij de bewoners het besef dat ze niet koste wat kost kunnen vasthouden aan het originele plan, namelijk dat er na de sloop alleen maar twee-onder-een-kappers terugkomen. "Door die zure appel moeten we heen bijten, maar ook Mijande moet water bij de wijn doen", oordeelt Spijker. "We moeten op zoek naar de gulden middenweg. Dat is de inzet."

Spijker is opgelucht dat de woningcorporatie weer in gesprek is met de bewoners. "Nadat wij waren opgestapt voelden heel veel mensen zich stuurloos. Paniekerig zelfs of ze wel de juiste beslissing hadden genomen. Dit zorgt voor rust."