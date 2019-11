Authentiek station in Haaksbergen perfect decor voor opnames oorlogsfilm

Het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen heeft al veel meegemaakt: locaties voor fotoshoots en trouwerijen maar opnames van een Nederlandse speelfilm was nieuw. Medewerker Ann Kollen is oprecht trots dat het productieteam van Verraderlijke Liefde heeft gekozen voor 'haar' station.

Kollen: "Het team dat de film maakt was op verschillende vergelijkbare stations geweest, maar omdat wij zo enthousiast waren, zijn wij uitgekozen."

En de overlast? "Die valt mee, we hebben duidelijke afspraken gemaakt, ook over de aankleding." Want die moet passen bij het tijdsbeeld van Nederland in 1940. "En we hebben er de mensen voor die dat goed kunnen", aldus Kollen. MBS heeft voldoende rijdend materieel. Ook een oude stationsklok, de stationsbanken en zelfs de postzakken in de treinen dragen bij aan de juiste sfeer.

Figuranten uit Oost-Nederland

Het perron staat op de ochtend van de opnames vol met figuranten, voornamelijk mensen uit het oosten van het land. De film Verraderlijke Liefde speelt zich hoofdzakelijk af op een Saksische boerderij in Drenthe. Deze herbergt naast Joodse onderduikers ook een groep Duitse soldaten, geleid door de getraumatiseerde officier Ludwig Mengelberg. Hij wordt verliefd op een van de Joodse onderduikers. De scene die vanmorgen werd opgenomen, verbeeldt de aankomst van Mengelberg in Nederland.

Een film met een boodschap

De rol van officier Mengelberg wordt gespeeld door Peter Nillesen die ook het script bedacht. "De film is voor tachtig procent gebaseerd op waarheid", vertelt hij. Volgens hem is de boodschap van de film nog steeds actueel: "Je kunt liefde niet tegenhouden, wat voor afkomst je ook hebt. Je mag nooit bevolkingsgroepen in een hoek drukken, zoals met de Joden is gedaan. En landen isoleren zoals met Duitsland gebeurde met het Verdrag van Versailles, dat moet je ook niet doen."

Persoonlijk tintje

De film heeft voor hem ook een persoonlijk tintje. "Hoofdpersoon Ludwig Mengelberg is half Duits, half Nederlands. Mijn oma was als Duitse getrouwd met een Nederlander. Als we op familiebezoek gingen in Duitsland, kwamen we bij oudtantes over de vloer. Hun mannen waren gestorven aan het Oostfront. Ze waren altijd blij als er kinderen, zoals ik, op bezoek kwamen. Die mensen hadden geen kinderen. Er was veel ellende gebeurd."

Erik Hulzebosch

In de film is ook een rol weggelegd voor Erik Hulzebosch. De oud-schaatser speelt een rol als verzetsstrijder. De film gaat in mei 2020 in première.