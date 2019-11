FC Twente gaat vol voor de winst tegen "één van de beste ploegen van de Eredivisie"

Garcia zou zaterdag voor het eerst sinds drie wedstrijden weer een beroep mogen doen op Julio Pleguezuelo maar de verdediger kampt met fysieke klachten. Bij AZ ontbreken Jonas Svensson en Ron Vlaar.

Een sterk AZ

Gonzalo Garcia verwacht dus aan te treden tegen een erg sterk AZ. "Het is één van de beste ploegen in de Eredivisie met erg veel individuele kwaliteit en creativiteit. Ze behalen dit seizoen veel goede resultaten met soms ook grote uitslagen en zullen dus veel vertrouwen hebben", aldus de Spaanse oefenmeester. "Maar ook dit is een wedstrijd die we ingaan om te winnen, niet een wedstrijd die we beginnen om niet te verliezen", besluit hij.

AZ kan zaterdag echter geen beroep doen op Svensson. De Noorse rechtsback, een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot, verliet vrijdag voortijdig de training. Daarnaast is ook Vlaar nog altijd niet inzetbaar tegen de Enschedeërs.

Pleguezuelo

De schorsing van Twente-verdediger Julio Pleguezuelo zit er na drie wedstrijden op. Echter is het nog wel de vraag of de Spanjaard er tegen AZ al weer bij is: "Julio heeft wat klachten. Hij heeft niet volledig met ons kunnen trainen, we zullen zien", licht Garcia toe.

De Oosttribune

AZ - FC Twente begint zaterdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De wedstrijd is live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost. Verslaggever in Den Haag is Tijmen van Wissing.