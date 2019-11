DNA-onderzoek in Enschedese moordzaak Daan Mellee

De mensen die op het politiebureau hun wangslijm moeten laten afnemen, zijn personen die hoogstwaarschijnlijk in het huis zijn geweest, waar Mellee werd doodgeschoten. "We doen dit onderzoek, omdat er altijd mensen zijn die om een hele normale reden hun DNA achter hebben gelaten. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaker, schoonmoeder, of neef. "We willen de sporen die we in eerdere onderzoeken hebben aangetroffen, kunnen duiden."

Volgens de recherche gaat het om een handvol mensen die uitgenodigd zijn. De eerste samples zijn inmiddels afgenomen en komende week volgen er meer.

Motief

Enschedeër Daan Mellee werd vorig jaar zomer doodgeschoten in het huis van zijn vriendin aan het Oosterveld. De politie heeft twee verdachten in beeld, maar de zaak is nog niet rond. Waarom Mellee het leven moest laten is nog onduidelijk. Mogelijk ligt het motief in de persoonlijke sfeer, maar mogelijk ook in de drugsscene.

De avond voordat Mellee vermoord werd teruggevonden, had hij ruzie gehad met zijn vriendin. Hij had haar daarbij een tand uit de mond geslagen. Toch wordt ook een conflict in het drugsmilieu nog niet uitgesloten. Mellee had volgens een kameraad een 'behoorlijke klapper' gemaakt, oftewel een flinke partij drugs bemachtigd.