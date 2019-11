Grote onderwijsstaking van de baan door 460 miljoen euro, maar scholen kunnen dichtblijven

Het kan zijn dat individuele scholen ervoor kiezen om toch actie te voeren en geen les te geven. In dat geval kan de actiedag bijvoorbeeld worden gebruikt om het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs, zegt de PO-Raad.

Hoe de Overijsselse scholen die van plan waren te staken aankomende woensdag nu invulling gaan geven aan de dag, is nog niet duidelijk.

Het geld dat het kabinet nu heeft vrijgemaakt, is bedoeld voor 2020 en 2021, onder meer om het lerarentekort aan te pakken, zegt minister Slob. De afspraken gelden voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en zijn vastgelegd in een convenant.

De onderwijsbonden eisten al geruime tijd extra geld om het tekort aan leraren en de hoge werkdruk in het onderwijs aan te pakken. Ook willen ze een betere cao. Het geld is daar ook voor bedoeld. Een klein deel van het bedrag is voor het speciaal voortgezet onderwijs. Dat deel is structureel, de rest van het bedrag is eenmalig.

Dit jaar krijgen het basis- en voortgezet onderwijs elk 150 miljoen euro extra. Verder wordt 97 miljoen euro naar voren gehaald om de werkdruk van leraren en schoolleiders te verminderen. Een deel van dit geld is bestemd voor het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er nog extra potjes voor scholing en salaris. Voor leraren in het speciaal onderwijs komt er jaarlijks 16,5 miljoen bij voor loonsverbetering. Verder komt er deze kabinetsperiode nog 21,2 miljoen bij om te voorkomen dat leraren het basisonderwijs verlaten. Ook komt er nog 10,6 miljoen om nieuwe docenten te helpen en 14,6 miljoen extra voor de subsidieregeling om dit jaar zij-instromers te stimuleren.