Dramatische openingsfase nekt veerkrachtig PEC Zwolle tegen Ajax

PEC Zwolle is er niet geslaagd te stunten tegen koploper Ajax. Na twintig minuten stond het 0-3 en leek zich een walk-over te voltrekken in het Zwolle. De thuisploeg toonde echter veerkracht, knokte zich terug, maar verloor toch: 2-4.

Alle goede bedoelingen van PEC Zwolle leken na twintig minuten voetbal de prullenbak in te kunnen. De ploeg van trainer John Stegeman kwam op de snelste 0-3 achterstand ooit in een thuisduel in de Eredivisie. Halverwege de eerste helft had Quincy Promes al tweemaal het net gevonden, en ook David Neres deelde met een treffer mee in de feestvreugde, mede doordat doelman Xavier Mous bij twee van de drie doelpunten de helpende hand bood.

Gifkikker Hamer

Het was gifkikker Gustavo Hamer die het juiste voorbeeld gaf. De energieke middenvelder werd al vroeg in de wedstrijd op de bon geslingerd door scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal, maar deed wel wat terug namens PEC Zwolle. Hamer onderschepte een slordige pass van invaller Edson Álvarez en bleef oog in oog met André Onana enorm koel: 1-3.





Een ander PEC Zwolle

Na de rust waren de rollen compleet omgedraaid. PEC Zwolle was de betere ploeg op het veld en maakte een half uur voor het einde de aansluitingstreffer via Mustafa Saymak. Met het hoofd klopte hij Onana. De Zwollenaren roken bloed en drukten Ajax met de rug tegen de muur, maar vergaten zichzelf te belonen.

Neres beslist het

Aan de andere kant liet Neres zien hoe het wel moest. De Braziliaan was het eindstation van een vlotlopende Amsterdamse aanval en zodoende draaide de Eredivisie-terugkeer van PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam alsnog uit op een teleurstellende avond.

PEC Zwolle - Ajax 2-4

0-1 Promes (6)

0-2 Promes (11)

0-3 Neres (20)

1-3 Hamer (35)

2-3 Saymak (62)

2-4 Neres (88)

Arbiter: Kuipers

Geel: Clement, Hamer, Saymak; Van de Beek

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Hamer, Clement (Thy/78), Saymak (Dekker/70), Nakayama; Van Crooij, Reza (Johnsen/55).



Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek (Marin/72), Promes, Martínez (Àlvarez/27, Gravenberch/63); Ziyech, Tadic, Neres.

