Go Ahead Eagles en NAC Breda houden elkaar in evenwicht na levendig duel

Go Ahead Eagles heeft een punt overgehouden aan het duel bij NAC Breda. In Noord-Brabant beet de ploeg van trainer Jack de Gier fel van zich af, maar moest het uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 1-1.

Twee sterke teams, een hoog tempo en een goede sfeer. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een lekker 'Avondje NAC'. Alleen de doelpunten ontbraken nog. Go Ahead Eagles had de controle over de wedstrijd en mocht zichzelf dan ook verwijten dat het bij de rust nog niet op voorsprong stond in het Rat Verlegh Stadion. Martijn Berden kreeg twee levensgrote kansen om de ban te breken, maar de watervlugge buitenspeler had zijn vizier niet op scherp. Aan de andere kant werd een doelpunt van Sydney van Hooijdonk afgekeurd wegens buitenspel.

Corboz opent de score

Na de rust kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. NAC zocht nadrukkelijk naar het zo gewenste gat bij Go Ahead Eagles, dat de defensie echter hermetisch gesloten hield. De Deventer ploeg nam de verdedigende stellingen in en loerde op de counter. Met succes. Maecky Ngombo liet heel Breda zijn hielen zien en vond ploeggenoot Mael Corboz, die de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Strafschop NAC

Lang kon Go Ahead Eagles niet genieten van de voorsprong. Diezelfde Corboz beging een domme overtreding in het zestienmetergebied, waarna scheidsrechter Allard Lindhout niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Ivan Ilic nam dit klusje voor zijn rekening en tekende voor de gelijkmaker. Go Ahead Eagles leek alsnog met de drie punten in de tas naar Overijssel terug te keren, maar met een geweldige redding voorkwam Nick Olij de 1-2 van invaller Alexander Bannink.

NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-1

0-1 Corboz (68)

1-1 Ivan Ilic (71/pen)

Arbiter: Lindhout

Geel: Ivan Ilic; Brito, Ngombo

NAC Breda: Olij; Schouten, Riera (Stokkers/76), Rösler, Van Anholt; Boussaid, Verschueren (El Allouchi/46), Ivan Ilic, Filipovic (Luka Ilic/46); Dogan en Van Hooijdonk.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne (Bannink/81), Lieftink; Navratil, Ngombo (Pouwels/81), Berden (Edqvist/72).

