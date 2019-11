Vrouw van 'kluizenaarsgezin' in het geheim gecremeerd in Zwolle

De vrouw van Gerrit Jan van D. (67) is in 2004 in volledige beslotenheid gecremeerd in Zwolle. Dat schrijft RTV Drenthe . De politie onderzoekt nog of zij de moeder is van de zes jongeren die negen jaar lang zijn vastgehouden in een boerderij in Ruinerwold.

De crematie van de moeder wordt bevestigd door directeur Fons Bergman van crematorium Kranenburg in Zwolle.

Vorige week is de crematorium-directeur ook benaderd door de politie die de zaak-Ruinerwold onderzoekt. De moeder, als ze dat is, is gecremeerd onder de naam zoals ze is ingeschreven in de burgerlijke stand: Hye Jin Moon.

Volgens de crematorium-directeur was het de uitdrukkelijke wens van de vader van het gezin dat de crematie in volledige beslotenheid zou plaatsvinden. De directeur benadrukt wel dat de vrouw als overleden is geregistreerd in de burgerlijke stand.

De vrouw leed aan kanker. Uiteindelijk is ze in het ziekenhuis van Zwolle overleden waarna ze is gecremeerd.