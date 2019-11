Mous baalt van slap begin PEC Zwolle: ''Uiteindelijk maken we het Ajax nog heel lastig''

"Het was een heel bizarre wedstrijd. We beginnen heel slap en stonden een tijdje met onze rug tegen de muur. Daarna weten we het om te draaien en gaan we er volle bak voor met z'n allen. Dat is eigenlijk wat je vanaf minuut één moet doen. Dan zie je wel dat je het Ajax heel lastig kan maken", legt Mous na afloop uit.

Aan één kans genoeg

PEC Zwolle kwam terug tot 2-3 en de gelijkmaker hing in de lucht. "Dat gevoel had ik ook. Maar je weet hoe goed Ajax, zij hebben aan één kans genoeg. Daar moet je voor waken. Maar we maakten hem zelf niet en dan zie je het: ze hebben aan één kans genoeg", aldus Mous.