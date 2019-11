Beukema: ''Misschien heerst er dan een heel klein vloekje over ons''

Volgens Sam Beukema heeft Go Ahead Eagles de weg omhoog in geslagen. De Deventer ploeg speelde vrijdagavond tegen NAC Breda (1-1) alweer voor de zevende keer gelijk in de laatste negen wedstrijden, maar de jonge mandekker ziet een stijgende lijn in het spel van Go Ahead Eagles.

"Het is zonde dat je het niet kan omzetten in drie punten. Wij hebben veel meer wedstrijden gehad waarin we hadden moeten winnen", stelt Beukema na afloop. "Dat is ook een beetje pech, je moet dan net een beetje geluk hebben. We waren hier de betere ploeg."

Vloekje

Geen enkele ploeg speelde in de afgelopen wedstrijden zo vaak gelijk als Go Ahead Eagles. "Misschien heerst er dan een heel klein vloekje over ons", vervolgt hij. "Maar ik ben er van overtuigd dat als je tegen de top twee, top drie van de Keuken Kampioen Divisie vijftig minuten de dominante ploeg bent, dat je dan echt wel de stijgende lijn te pakken hebt. Dit geeft vertrouwen voor iedereen", aldus Beukema.