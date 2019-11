Deventer opnieuw opgeschrikt door nachtelijke autobrand

Het is een treurig beeld: het uitgebrande voertuig in de stromende regen. Het vuur brak vanochtend rond half zeven uit aan de Radstakeweg. Buurtbewoners werden wakker van sirenes van de brandweer en kwamen naar de plek toe. Ze gaan uit van brandstichting.

De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte door de vlammen.

En wéér is het raak in Deventer: auto gaat in vlammen op (Foto: Rens Hulman / News United)

Opnieuw raak

Het is de afgelopen weken weer vaak raak in Deventer. Meerdere auto's gingen in vlammen op, waarvan vorige week de laatste. De stad is al langer in de ban van de autobranden. Vorig jaar gingen in Deventer ook al tientallen auto's in vlammen op.

Vorige maand werd een man aangehouden die werd verdacht van het in brand steken van de auto's. De 33-jarige uit Deventer werd enkele dagen later vrijgelaten, omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben.