'Niet te vroeg juichen' om 460 miljoen euro extra voor onderwijs

Of de 460 miljoen euro die het kabinet extra vrijmaakt voor het onderwijs het lerarentekort oplost, is nog maar de vraag. Dat zegt Yuri Wieten van de Overijsselse afdeling van onderwijsbond PO in Actie. "Pas als we weten hoe dit geld wordt besteed, kunnen we bepalen of we wel of niet gaan staken."

Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zouden op 6 november gaan staken voor een hoger salaris, een lagere werkdruk en het lerarentekort. Vakbonden en werkgevers claimden geld van het kabinet om deze problemen op te lossen.

Staking van de baan?

Gisteren werd bekend dat het kabinet 460 miljoen euro extra vrijmaakt voor het onderwijs. Hiermee lijkt de aangekondigde landelijke staking van de baan. Maar onderwijsbond Leraren in Actie wil dat de onderwijsstaking nog wel doorgaat, schrijft de NOS.

Wieten begrijpt het standpunt van de onderwijsbond, omdat het volgens hem te vroeg is om conclusies te trekken. "Er is nog veel onduidelijk. Gaat dit geld écht het lerarentekort oplossen? We hebben al eerder geld gekregen, maar de problematiek is nog steeds niet opgelost."

De basisschoolleraar uit Kampen wil dan ook nog niet te vroeg juichen. "We hebben structureel geld nodig om het probleem op de langere termijn te kunnen oplossen. Jongeren moeten weer geënthousiasmeerd worden om leraar of lerares te worden, dat is nu niet het geval."

Individueel

Ondanks dat de landelijke staking van de baan lijkt te zijn, kunnen individuele scholen ervoor kiezen om toch actie te voeren en geen les te geven. In dat geval kan de actiedag bijvoorbeeld worden gebruikt om het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs, zegt de PO-Raad.

Waar gaat het geld naartoe?



Het geld dat het kabinet nu heeft vrijgemaakt, is bedoeld voor 2020 en 2021. De afspraken gelden voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en zijn vastgelegd in een convenant. Een klein deel van het bedrag is voor het speciaal voortgezet onderwijs. Dat deel is structureel, de rest van het bedrag is eenmalig. Dit jaar krijgen het basis- en voortgezet onderwijs elk 150 miljoen euro extra. Verder wordt 97 miljoen euro naar voren gehaald om de werkdruk van leraren en schoolleiders te verminderen. Een deel van dit geld is bestemd voor het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er nog extra potjes voor scholing en salaris. Voor leraren in het speciaal onderwijs komt er jaarlijks 16,5 miljoen bij voor loonsverbetering. Verder komt er deze kabinetsperiode nog 21,2 miljoen bij om te voorkomen dat leraren het basisonderwijs verlaten. Ook komt er nog 10,6 miljoen om nieuwe docenten te helpen en 14,6 miljoen extra voor de subsidieregeling om dit jaar zij-instromers te stimuleren.