Hoofdklasse: SC Genemuiden vergeet koppositie te veroveren na gelijkspel tegen DETO

Kaya (rechts) was trefzeker in het gelijkspel van DETO bij SC Genemuiden (Foto: Orange Pictures)

Door puntenverlies van Eemdijk en SDC Putten had SC Genemuiden na dit weekend lijstaanvoerder kunnen zijn. Maar in de Overijsselse derby tegen DETO beet de ploeg zich stuk op de gasten uit Vriezenveen. DETO kwam al snel op voorsprong via een kopbal van Kaya en kreeg voor rust de nodige kansen om de score te verdubbelen. Ook Genemuiden wist meerdere keren gevaar te stichten, maar het bleef lang 0-1 in de tapijtstad. Tot de voorlaatste minuut, toen invaller Job van Dalfsen de gelijkmaker noteerde: 1-1. Dat was tevens de eindstand.

Staphorst gelijk

In eigen huis kwam Staphorst niet verder van een gelijkspel tegen Urk. Ondanks de nodige kansen voor de formatie van Henk Weerman bleef het scoreformulier uiteindelijk leeg. Het bleef bij 0-0 en daardoor blijft Staphorst middenmoter in de hoofdklasse.

Berkum boekt zege in Flevoland

Berkum wist in Emmeloord drie punten in de wacht te slepen. De Zwollenaren wonnen met 2-3 bij Flevo Boys. De gastheren kwamen nog wel op voorsprong via Doufikar, maar via Bacuna kwam Berkum op gelijke hoogte en tien minuten na rust bracht Chris van der Meulen de ploeg van Arno Hoekstra op voorsprong. Bacuna besliste daarna de wedstrijd door voor de 1-3 te zorgen. De aansluitingstreffer van Adams (2-3) kwam te laat voor Flevo Boys en daardoor wint Berkum voor de tweede week op rij.