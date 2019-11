HHC Hardenberg boekt na drie gelijke spelen overtuigende zege op GVVV

Het eerste gevaar kwam nog van GVVV, maar de eerste treffer was er na twaalf minuten voor HHC. Jurjan Mannes kon alleen op doelman Johan Jansen af en schoot in de korte hoek binnen: 1-0. De thuisploeg was daarna de betere en tien minuten na de eerste treffer zorgde Rob van der Leij al voor de tweede. Hij onderschepte een bal in de verdediging van GVVV en schoot beheerst raak. 2-0 was ook de ruststand in Hardenberg.

GVVV ging in het tweede bedrijf op zoek naar de aansluiting, maat het was HHC dat het duel in het slot gooide. Na een uur schoot Danny Bouws de 3-0 achter Jansen. Nick de Bondt kreeg een goede kans op de vierde, maar stuitte wel op de doelman. Ook Serge Fatima was dichtbij, maar Berry Powel haalde zijn kopbal van de lijn. Twee minuten voor het einde kwam de vierde treffer er wel. Stephan Warmolts zette de 4-0 eindstand op het bord met een goede kopbal.

HHC komt door de zege op 18 punten uit tien duels en staat daarmee in de top vijf van de stand. Bekijk hier de statistieken van de spelers van HHC.