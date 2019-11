Uitslagen zaterdagvoetbal: Vijf ploegen zijn ongeslagen status kwijt, eerste zege ASC en Aramea

SVZW won de zesde van zeven duels in de 1e klasse D. Hekkensluiter KHC wacht nog steeds op de eerste zege. Vanavond staan Go Ahead Kampen en DOS Kampen nog tegenover elkaar.

Koplopers Hulzense Boys en WVF kwamen tot winst in de 2e klasse H. Sparta Enschede is daar als enige nog ongeslagen. Onderin boekte ASC'62 de eerste zege van het seizoen.

Zwolsche Boys profiteerde slechts minimaal van de nederlaag van koploper Hatto Heim in de 3e klasse C. Het speelde gelijk tegen DSV'61. SC Rouveen was te sterk voor de koploper en is daardoor nu derde.

De Esch won in een doelpuntrijk duel met 6-5 van ASV'57 in de 3e klasse D en neemt daardoor de koppositie over van Hellendoorn. Die ploeg verspeelde vorig week voor het eerst punten en ging vanmiddag onderuit bij Wilhelminaschool. Ook SVVN ging voor het eerst onderuit. Die ploeg had van de vorige zes duels vijf keer gelijkgespeeld.

In de 3e klasse D Noord leed SV Nieuwleusen de eerste nederlaag. Koploper Achilles 1894 won met 2-0 en heeft daarmee de volle 21 punten uit 7 duels.

Dieze West bleef door een zege op VSW ongeslagen in de 4e klasse D. VSW was dat vooraf ook nog.

De uitslag van de dag was er in de 4e klasse E. Daar won GFC met 14-0 van De Blauwwitters. Blauw Wit'66 bleef ongeslagen door een zege op SC Rijssen, dat net als SV Rijssen nog wacht op de eerste zege. ATC'65 blijft de koploper door een zege op DRC 2012. De Zweef verloor van SVV'56 en dat betekende de eerste nederlaag.

In de 4e klasse F boekte Aramea de eerste zege. Het won van Achilles'12. Sportlust Glanerbrug bleef ongeslagen door een gelijkspel tegen Tubantia.

Steenwijker Boys is de enige Overijsselse zaterdagploeg die nog geen punt wist te pakken. En daar kwam vandaag geen verandering in. In de 5e klasse F Noord was NKVV te sterk en dus blijft de Overijsselse ploeg op nul staan.