Dierenbescherming doet schokkende ontdekking in Hengelose woning

De Dierenbescherming heeft vrijdag 81 dieren in een rijtjeswoning in Hengelo ontdekt. "Het was een absolute bende", zegt een woordvoerder. De eigenaresse van de woning bleek een bekende van de politie: begin dit jaar werd ze veroordeeld voor het verwaarlozen van paarden.

In het huis zaten honden, cavia's, hamsters, katten, konijnen en vogels. Sommige dieren waren ziek. "Ze hadden wormen en vlooien", zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming. "We ontdekten ook honden met nagel- en gebitsproblemen, daar kan een hond écht last van hebben. En dat is zacht uitgedrukt."

Voorlopig blijven ze thuis

Het is nog maar de vraag wat er uiteindelijk met de dieren gebeurt. Voorlopig blijven ze in ieder geval in de rijtjeswoning. "We moeten mensen de gelegenheid geven om de situatie te verbeteren", zegt Dorland. "Het klinkt raar, maar dat is vaak ook het beste voor de dieren. Het levert alleen maar stress op als ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald."

Voorlopig wordt de eigenaresse nauwlettend in de gaten gehouden door de inspectie van de Dierenbescherming. Ze moet verplicht een dierenarts inschakelen. Als ze dat niet doet, worden de dieren waarschijnlijk alsnog weggehaald.

Houdverbod

Toch is het in beslag nemen van dieren vaak lastiger dan het klinkt, zegt Dorland. "Ze kan in theorie een 'houdverbod' worden opgelegd door de rechter", legt de woordvoerder uit. "Maar het is nog maar de vraag of dat ook gebeurt. De zaak ligt nu bij het OM. Pas als zij gaan vervolgen, kan er een verbod worden opgelegd als 'extra maatregel'."

En die extra maatregel wordt regelmatig te makkelijk omzeild, legt Dorland uit. "Veroordeelden krijgen een boete met als extra maatregel een houdverbod. Als diegene daarna tóch een dier in huis haalt, moet de boete worden betaald. Daarmee vervalt het verbod ook direct, aangezien de boete de eigenlijke straf is." De Dierenbescherming pleit voor een 'zelfstandig houdverbod', om zo deze maas in de wet te dichten.

Volgens Dorland komt het vaak voor dat mensen zoals de Hengelose juist van dieren houden. "Daarom nemen ze veel dieren in huis. Het probleem is dat ze niet doorhebben dat de grens is bereikt, ze beseffen niet dat ze het niet meer aankunnen."