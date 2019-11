Heracles weet niet opnieuw te winnen van RKC en ziet hekkensluiter eerste zege pakken

Heracles Almelo heeft vanavond niet voor de tweede keer in vier dagen van RKC Waalwijk kunnen winnen. Waar de Almeloërs woensdag in de beker nog met de zege aan de haal gingen, was de hekkensluiter in eigen huis met 2-0 te sterk in de eredivisie. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor de ploeg van Fred Grim.

De eerste grote kans was na vijf minuten voor de thuisploeg. Czyborra haalde een bal van Spierings van de lijn. Even later bracht Blaswich redding op een inzet van Maatsen, die ook nog naast schoot. Na elf minuten was het raak voor RKC. Sow kwam naar binnen vanaf links en schoot hard binnen.

Heracles iets meer in de wedstrijd

Het eerste echte gevaar van Heracles kwam na een half uur van Czyborra. Hij schoot onverwacht op doel, Vaessen bracht redding, maar in de rebound kon Dessers niet bij een voorzet van de linksback. In de laatste seconde van de eerste helft was Dessers nog dichtbij, maar opnieuw hield Vaessen zijn doel leeg.

Mogelijkheden aan beide kanten

Kort na het begin van de tweede helft was het bijna 2-0. Leemans schoot een vrije trap op de paal naast Blaswich. Na een klein uur probeerde Merkel het namens Heracles, maar Vaessen bracht redding. Dos Santos kon in de rebound net niet profiteren. Blaswich hield aan de andere kant een inzet van Sow uit zijn doel en even later redde hij ook op een schot van Spierings.

Mulder op de lat

Een kwartier voor het einde raakte Mulder namens de thuisploeg de lat met een omhaal. Aan de andere kant stond Vaessen weer eens in de weg. Nu bij een schot van Dessers. Een slotoffensief kwam er niet meer voor de Almeloërs. Sterker nog, in de laatste minuut schoot invaller Vermeulen nog de 2-0 binnen en dus gingen de drie punten voor het eerst dit seizoen naar de ploeg in het blauw-geel. Heracles blijft op 18 punten staan in de stand.

RKC Waalwijk - Heracles Almelo 2-0

1-0 Sow (11)

2-0 Vermeulen (90+5)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Sow, Van der Water, Bakari, Vente, Blaswich, Spierings, Maatsen, Mauro Junior

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Delcroix, Mulder, Bakari; Rienstra (Van Weert/86), Spierings, Leemans; Maatsen, Vente (Vermeulen/81), Sow.

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Junior, Merkel (Szöke/84); Van der Water (Bijleveld/61), Dessers, Dos Santos (Konings/62).

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Heracles.