FC Twente na vroege rode kaart doelman Drommel kansloos bij AZ

In de beginfase was AZ de betere en was vooral Idrissi gevaarlijk. Hij kon twee keer schieten. De eerste vloog in de handen van Drommel en de tweede ging net naast. Al een kleine twintig minuten moest Twente met tien man verder. Drommel kwam ver uit zijn doel en legde Boadu neer. De Twente-doelman kreeg direct rood van Makkelie. Invaller Brondeel pakte daarna wel de vrije trap van Koopmeiners.

AZ op voorsprong

AZ had al het meeste balbezit en dat werd na de kaart alleen maar meer. Wijndal was dicht bij de openingstreffer, maar knalde op de kruising. Twente hield met een man minder redelijk stand. Brondeel had moeite met een schot van Koopmeiners en Wijndal raakte even later ook nog de paal. Twente leek met 0-0 de rust te halen, maar in blessuretijd schoot Hatzidiakos met een fraaie knal de 1-0 binnen.

Verschil steeds groter

Na de pauze werd het verschil tussen de twee ploegen nog groter. Sugawara raakte al snel de paal en na tien minuten was het 2-0. De Wit scoorde in de rebound. Idrissi was ook weer dichtbij, maar zag Brondeel redden.

Boadu met definitieve beslissing

Als het nog niet beslist was, was dat het na een kleine tachtig minuten spelen wel. Boadu schoot de 3-0 binnen. AZ kreeg nog kansen op meer, maar het bleef bij drie treffers. In blessuretijd kon Aitor nog de eer redden, maar Bizot bracht redding. Twente blijft na de nederlaag op 15 punten staan in de stand van de eredivisie.

AZ - FC Twente 3-0

1-0 Hatzidiakos (45+2)

2-0 De Wit (55)

3-0 Boadu (78)

Arbiter: Makkelie

Geel: Schenk

Rood: Drommel (18)

AZ: Bizot; Sugawara (Druijf/75), Hatzidiakos, Wuytens (Clasie/82), Wijndal; Midtsjø (Ouwejan/82), Koopmeiners, De Wit; Stengs, Boadu, Idrissi.

FC Twente: Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Selahi (Aburjania/85), Roemeratoe, Espinosa (Brondeel/21); Aitor, Vuckic, Zekhnini (Brama/46).

