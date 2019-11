Zaaloverzicht: Zeges voor Landstede, Kwiek en Het Ravijn

Landstede langs hekkensluiter

Landstede Hammers boekte bij hekkensluiter Apollo Amsterdam de zesde zege in zeven duels in de Basketball League en blijft de koploper. In de hoofdstad werd het 84-96.

DSVD redt het niet tegen VZV

De handbalsters van DSVD deden prima mee tegen nummer twee VZV, maar verloren wel. In Deurningen werd het 28-32 en daardoor blijft DSVD op drie punten staan. Borhave komt morgen in actie. Dan komt koploper VOC Amsterdam naar Borne.

Kwiek blijft maar winnen

Een klasse lager blijft Kwiek maar perfect presteren. Vanavond werd DSS verslagen en daarmee is de ploeg uit Raalte na negen duels nog zonder puntenverlies. Het lijkt dan ook af te stevenen op een terugkeer in de eredivisie.

Mannen Ravijn boeken zege

De waterpolomannen van Het Ravijn wonnen op bezoek bij BZC. In Borculo werd het 9-12. Het betekende de vier zege in vijf duels voor de ploeg uit Nijverdal en daarmee is het derde in de stand.

Swol dicht bij eerste overwinning

De waterpolosters van Swol 1894 waren dicht bij de eerste zege van het seizoen, maar ZPB was met 15-13 te sterk in eigen bad. De Zwolse ploeg blijft daardoor op één punt staan. Het Ravijn kwam deze speelronde niet in actie.

Drie volleybalzeges

In de eredivisie bij het volleybal waren er vanavond zeges voor Eurosped, Regio Zwolle en Set-Up'65. Die laatste won van Apollo 8. Lees hier een uitgebreider bericht over de volleybalwedstrijden van vanavond.