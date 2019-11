Wormuth zag nederlaag aankomen: "Door de houding van enkele spelers"

"Ja, door de houding van enkele spelers. Je zag het ook in de bekerwedstrijd. Het was niet de ploeg van de laatste weken en dus zei tegen de jongens dat de houding moesten veranderen. Ze zeiden: geen probleem trainer. Maar het is normaal. Het is november en dan gaan de ploegen die de punten nodig hebben altijd iets harder werken. Zij willen echt winnen. Dat zag je vandaag ook. Zij wilden echt winnen. Wij werkten wel, maar niet goed genoeg", zei de oefenmeester na afloop.

Meer brengen

"Dit gebeurt af en toe in een seizoen. Je kunt niet het hele jaar op een hoog niveau zitten. We hebben een jong team en zoals ik eerder heb gezegd, het maakt niet uit als we een wedstrijd verliezen, maar tegen de hekkensluiter is niet prettig. Maar misschien is het een teken voor ons dat we de komende wedstrijd meer moeten brengen. De jongens deden hun best, de intenties waren niet slecht, maar er waren wat jongens die hun normale vorm niet haalden en dan komt de hele ploeg in de problemen en de tegenstander was beter", zegt hij.