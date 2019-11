Jorn Brondeel heeft moeite met reserverol: "Dan praat niemand meer over je, dan kent niemand je meer"

Jorn Brondeel mocht vanavond voor het eerst sinds april weer eens zijn opwachting maken in een officiële wedstrijd van FC Twente. De doelman moest na twintig minuten het veld in als vervanger van Joël Drommel, die rood kreeg. "Het resultaat was niet lekker, maar wel even goed om op het veld te staan."

Allereerst blikt de doelman terug op de wedstrijd en de nederlaag tegen AZ: "Het is een goed team. Veel individuele kwaliteit. Het is niet onmogelijk om hier een resultaat te halen, maar we staan met een man minder en het is jammer dat we die goal net voor rust nog tegen krijgen. Hoe langer we stand kunnen houden, hoe beter natuurlijk. Dan hoeft er maar iets te gebeuren voorin en dan sta je met 1-0 voor of je kunt nog gelijk maken. Maar het maakt niet uit of het een makkelijke of moeilijke wedstrijd is. Erin komen is erin komen en dan moet je er staan."

Mentaal tikje

Daarna gaat het gesprek door over zijn reserverol en die vindt de doelman niet makkelijk. Hij begon bij zijn komst naar Twente nog wel als eerste doelman: "Natuurlijk een goed jaar gehad bij NAC toen en toen hierheen gekomen met veel verwachtingen en direct spelen en niet veel aan de hand. En dan plots valt het woord crisis en dan gaan er mensen weg, komen er nieuwe mensen en worden er andere keuzes gemaakt. Dan krijg je een mentaal tikje en dan moet je het maar zien te doen op je eigen manier en overeind te krabbelen."

"Niemand kent je meer"

De plek op de bank doet hem dan ook pijn: "Vorig jaar in de voorbereiding breek ik dan mijn teen. En Joël doet het heel goed. Het team deed het heel goed en worden kampioen. Dan praat niemand meer over je. Dan kent niemand je meer. Mijn allergrootste ambitie is om bij Twente in de goal te staan. Want het blijft een grote club, ook in België zien ze het als grote club. Uiteindelijk train je daar toch iedere dag voor. En ook al weet je dat je een goede talentvolle keeper voor je hebt, dat het moeilijk is. Maar ja, succes komt niet op een makkelijke manier. Voor mij telt nu enkel de volgende wedstrijd tot een goed einde brengen en dan zie ik daarna wel weer verder. Meer kun je er niet aan doen. Het lot van een keeper is heel apart."

"Is dit het nu?"

"Ik betreur natuurlijk de manier waarop het allemaal gelopen is. Dat is voor mij, voor de supporters, voor de club een hele moeilijke tijd geweest en dat moet je maar zien te boven te komen. Er zijn natuurlijk veel dagen geweest dat ik in m'n appartement zat, ver weg van familie en dacht, is dit het nu? Ben ik hier voor gekomen? Dan moet je even slikken en herinneren waarom ik hier ben en waarom ik begonnen ben met voetballen. Die ambitie en droom houden me dan op de been. Dat ik ooit kan zeggen, het heeft me drie/vier jaar gekost, maar ik sta er wel. Komt die dag niet, dan komt ie niet, Maar komt ie wel, dan is het uiteindelijk wel een overwinning", sluit de doelman hoopvol af.