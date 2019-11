Schaatsers gezocht voor Twents initiatief 'Schaats voor KiKa' op de Weissensee

Hendriks schaatst al jaren voor kinderen met kanker. Een aantal jaar geleden, tijdens een van zijn tochten op de Weissensee, zag hij dat collega-schaatsers voor diverse goede doelen rijden. "Ik dacht: tweehonderd kilometer schaatsen is een mooie uitdaging, maar tweehonderd kilometer in combinatie met een goed doel is nog veel mooier."

KiKa

Hendriks begon tien jaar geleden met een groepje van tien mensen. De jaren daarop bleef dat aantal hetzelfde. Reden genoeg om KiKa erbij te betrekken. "Ze vonden het een prachtig idee en maakten er een landelijk evenement van."

Alternatieve Elfstedentocht

Tot vorig jaar werd Schaats voor KiKa twee weken voor de Alternatieve Elfstedentocht gehouden. Dit jaar wordt het voor het eerst tegelijk met het evenement gehouden, waarvoor jaarlijks zo'n zesduizend Nederlanders naar Oostenrijk reizen. "Zo houden we de organisatiekosten laag en blijft er meer over voor de KiKa."

Deelnemers

Eenentwintig mensen hebben zich al aangemeld, maar dat is volgens Hendriks nog niet genoeg. "Dat moeten er veel meer worden. Het leeft nog niet echt in het oosten van het land. Met een banner en een spandoek in de ijshal proberen we meer bekendheid te krijgen. Maar mocht straks blijken dat we maar met vijfentwintig man op het ijs staan, dan vind ik het ook goed. Maken we er even goed een feestje van."

Half miljoen

In de afgelopen drie jaar heeft Hendriks een half miljoen euro opgehaald voor KiKa. "Een prachtig bedrag! En de opbrengst groeit elk jaar met tienduizenden euro's."