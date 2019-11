CDA-Kamerlid Von Martels: 'Geen nieuwe Natura-2000 gebieden in Overijssel'

Het plan van Vogelbescherming Nederland om in Overijssel extra beschermde natuurgebieden aan te wijzen kwam afgelopen week naar buiten. Het gaat om twee grote gebieden in de gemeente Hardenberg en enkele kleinere rondom Oldenzaal.

Overijssel heeft nu 24 Natura-2000 gebieden. Een doorn in het oog van veel boeren, want deze beschermde natuurgebieden zijn de oorzaak van de huidige stikstofcrisis. "Ik wil daarom eerst eens kritisch kijken naar de resultaten die zijn geboekt in de bestaande gebieden", zegt Von Martels. "Zo is in Natura-2000 terreinen veel bos gekapt, bos dat we juist nodig hebben om de klimaatverandering te lijf te gaan. Dat moet beter en anders."

Riviertje de Reest bij Balkbrug (Foto: Simon Dirk Terpstra)

Omvang nieuwe gebieden Von Martels is geschrokken van de omvang van de potentiële nieuwe Natura-2000 gebieden. Uit het rapport van Vogelbescherming blijkt dat het bij het Reestdal om 4.790 hectare (48 km2) gaat en bij de Vloeivelden in de Krim om een gebied van 8.084 hectare (81 km2) groot. Ter vergelijking, het grootste Natura-2000 gebied van Overijssel is 10.500 hectare (105 km2) in omvang. Het Overijsselse Kamerlid heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid dan ook met klem gevraagd om geen nieuwe beschermde natuurgebieden in Nederland aan te wijzen. Daarnaast wil Von Martels niet dat de natuurdoelen in bestaande gebieden nog verder worden aangescherpt. Binnen zes weken verwacht hij een reactie van de minister te krijgen. Weidevogels Von Martels wil tot slot nog kwijt dat wat hem betreft de weidevogels veel beter beschermd moeten worden. "Daarvoor is zowel de inzet van boeren als natuurorganisaties nodig. Laten we zorgen dat de weidevogels weer terugkomen en laten we niet proberen om allerlei bijzondere plantjes en vogels terug te krijgen die hier waarschijnlijk toch geen kans van slagen hebben."