Grootste onderwijsbond: staking gaat woensdag tóch door

Afgelopen vrijdag sloten de bonden, werkgevers en minister Slob een convenant waarin het kabinet toezegde 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs.

Bij AOb-leden ontstond woede omdat een groot deel van dit geld eenmalig is, meldt de partij in een persbericht. "AOb voerde steeds actie voor structurele investeringen voor een hoger salaris en minder werkdruk." Toch blies de vakbond de staking af.

'Had convenant niet direct moeten tekenen'

"De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel", oordeelt Verheggen nu. "Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden." Volgens de NOS onderzoekt de bond of het juridisch mogelijk is om de handtekening van Verheggen over het convenant weg te halen.

Yuri Wieten, van de Overijsselse afdeling van onderwijsbond PO in Actie, liet gisteren al weten sceptisch te zijn over de investering van het kabinet. "Er is nog veel onduidelijk. Gaat dit geld écht het lerarentekort oplossen? We hebben al eerder geld gekregen, maar de problematiek is nog steeds niet opgelost", aldus Wieten.

Excuses

AOb biedt excuses aan 'voor de ontstane verwarring' en organiseert een nieuwe ledenvergadering voor morgen. De bond zegt zich te blijven inzetten voor een structurele investering in onderwijs.