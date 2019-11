Voetbalsters FC Twente en PEC Zwolle in evenwicht

In de Eredivisie Vrouwen is er geen winnaar gekomen bij de Overijsselse derby tussen FC Twente en PEC Zwolle. In Enschede hielden beide ploegen elkaar op een 2-2 gelijkspel.

De Enschedese dames kwamen in eigen huis na een klein half uur op voorsprong. Het was Renate Jansen die de ploeg van Tommy Stroot op voorsprong zette. PEC Zwolle wist vervolgens snel de rug te rechten, want vijf minuten na de openingstreffer bracht Banarsie de Zwollenaren langszij: 1-1. PEC kantelde het duel en nam vlak voor rust brutaal de leiding toen Vliek met een fraaie uithaal de bezoekers op voorsprong schoot, 1-2.

Na rust kwam FC Twente op gelijke hoogte via Wilms, die van dichtbij de 2-2 tegen de touwen schoot. Twente kreeg daarna de overhand en kreeg een levensgrote kans op de 3-2, maar Kalma schoot via doelvrouw Pondes tegen de lat. Een minuut later kreeg Kalma een herkansing, maar ook deze kans was niet aan de Friezin besteed. Vijf minuten voor tijd bleek driemaal geen scheepsrecht voor Kalma, want ook die mogelijkheid hielp ze om zeep. Daardoor bleef het bij 2-2 op sportpark Het Diekman.

