Gemeenten en justitie brengen criminaliteit in Twente gevoelige klap toe

Afgelopen week zijn meer dan 120 acties gehouden. De Twentse gemeenten zijn dit voorjaar een grootscheeps offensief begonnen tegen de zogenoemde ondermijning: de vorm van criminaliteit waarin de onderwereld misbruik maakt van de bovenwereld. De actie van de afgelopen week maakt deel uit van deze campagne. "Hiermee hebben we de ondermijning een stevige slag toegebracht", aldus officier van justitie Sandra Wiarda.

Dit voorjaar werd ook al een dergelijke actieweek gehouden, maar deze keer hadden de diverse opsporingsinstanties groter uitgepakt. Naar schatting is er gedurende deze week voor minstens een half miljoen euro aan criminele winsten achterhaald.

Aan de gecombineerde acties deden tal van instanties mee, waaronder de belastingdienst, douane, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de voedsel- en warenautoriteit NVWA en stroomleverancier Enexis en de Veiligheidsregio Twente, waaronder de brandweer.

Drugslabs

Tijdens de campagneweek zijn er twee synthetische drugslabs ontdekt. In Oldenzaal ging het om een groot drugslab, waarbij één persoon werd aangehouden. Het drugslab in Haaksbergen was kleiner en was niet meer in gebruik.

Wietkwekerijen

In totaal zijn er acht wietkwekerijen opgerold. Daarbij zijn 2.183 planten en 6 kilo gedroogde henneptoppen met een straatwaarde van een kwart miljoen euro in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op een partij illegale sigaretten met een straatwaarde van 10.000 euro, 19 voertuigen en er is voor 145.000 euro aan achterstallige boetes en belastingschulden geïncasseerd.

Oprukkend probleem

In de strijd tegen de oprukkende ondermijning trekken de Twentse gemeenten samen op met politie en justitie. Tijdens een persconferentie vanochtend op het stadhuis in Almelo benadrukten de diverse instanties nog weer eens dat de oprukkende ondermijning een steeds groter probleem wordt. "Criminele verbanden vormen op meerdere fronten een serieuze bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen in de rechtstaat", aldus burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo.

Platteland

Het fenomeen van ondermijning is overigens niet voorbehouden aan de grote steden, maar speelt ook heel nadrukkelijk op het platteland. Het bekende voorbeeld is boeren die door criminele bendes worden benaderd om voor veel geld hun leegstaande schuren en stallen te verhuren, waarna er drugslabs en hennepkwekerijen in worden ondergebracht.

De acties van de afgelopen week waren niet louter gericht op drugsgerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op zorgfraude, mensenhandel en branches als vakantieparken en taxibedrijven.

Misstanden taxiwereld

Zo werd er dit weekeinde op meerdere plekken in Twente een uitgebreide controleactie gehouden op eventuele misstanden onder taxichauffeurs. Daarbij werden twee taxi's in beslag genomen. Ook bleek de technische staat van taxi's soms niet in orde of bleek dat de chauffeurs zich schuldig maakten aan uitkeringsfraude. Enkele taxi's werden ter plekke van de weg gehaald.

Tijdens een grootscheepse verkeerscontrole vrijdagavond werden 12 auto's afgesleept en werd ruim 44.000 euro geïncasseerd door de fiscus. Twee personen bleken illegaal in ons land te verblijven. Ruim 50 automobilisten werden wegens verkeersovertredingen op de bon geslingerd.

'Zorgcowboys'

Ook werden tijdens de actieweek meerdere integrale controles bij zorgbureaus. Daarbij lag de focus op de kwaliteit van zorg. Bij één zorginstelling werd om die reden de dagbesteding zelfs met onmiddellijke ingang stopgezet. De aanpak van zorgfraude is intussen een speerpunt in Twente.

Leerlingen in de criminaliteit

Docenten van de opleiding ROC van Twente hebben tijdens de actieweek een workshop gevolgd hoe ze kunnen herkennen wanneer hun leerlingen mogelijk in de criminaliteit zijn beland. In totaal hebben 150 docenten hierin les gehad.

Illegale prostitutie

Ook zijn op meerdere plekken controles uitgevoerd op illegale prostitutie. Daarbij werd vooral ingezet op misstanden en mogelijke mensenhandel. Dertien dames werden daarbij gecontroleerd, van wie er twee illegaal in ons land bleken te verblijven. In één geval was er sprake van uitkeringsfraude.

Nagebouwde wietkwekerij

Inwoners van Almelo, medewerkers van de lokale woningscorporaties en makelaars werden gewezen op de gevaren van hennepkwekerijen en drugslabs. Zo werd er een speciale container opgesteld met daarin een nagebouwde hennepkwekerij. Bezoekers ervan kregen uitgebreid tekst en uitleg over de risico's. Ook stonden er parfumflesjes met de typische geur van xtc.