Gezocht: speurneuzen om de herkomst van plastic afval in rivieren te achterhalen

Honderden kilo's plastic troep: dat is de opbrengst van de afgelopen weken in het kader van het project 'Schone rivieren' in onder meer Kampen, Deventer, Zwolle en Olst-Wijhe. Mooi, maar de initiatiefnemers van de opruimactie, het IVN Overijssel en de Plastic Soup Foundation, willen meer en willen nu ook weten wáár de troep vandaan komt. Daarom zijn ze op zoek naar vijftig vrijwillige 'plastic-speurneuzen' die de komende jaren willen helpen.

"We willen de komende jaren mensen werven die minimaal twee keer per jaar langs de IJssel onderzoek doen naar het soort plastic afval dat daar te vinden is", zegt Peter Mol van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) Overijssel. "Deze vrijwillige speurneuzen krijgen van ons binnenkort een speciale tweedaagse training om te kunnen vaststellen om wat voor soort plastic afval het gaat."

Zelfs plastic wegafzettingen

In duo's gaan de vrijwilligers op een stuk van ongeveer honderd meter op 25 verschillende locaties langs de IJssel in Overijssel kijken van welke producenten het afval mogelijk afkomstig is. Mol: "Als we die gegevens verzamelen, kunnen we met de resultaten in de hand in gesprek gaan met producenten over mogelijke oplossingen om de plastic afvalberg aan te pakken."

In de afgelopen periode is er dankzij de inzet van veel vrijwilligers een paar honderd kilo's plastic afval opgeruimd. "Veel plastic bekertjes, zakken en petflessen", beschrijft Mol. "Maar ook bierkratten, vuilcontainers en zelfs plastic wegafzettingen."

Plastic-soepproblematiek

"Door het afval in kaart te brengen kunnen we zowel particulieren als producenten bewust maken van de plastic-soepproblematiek. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het afval vermindert, zodat het niet vanaf de grote rivieren de zee en oceanen in stroomt."

Bij grote frisdrankproducenten zou het IVN het onderwerp 'statiegeld op petflessen' op de agenda willen zetten. "Dat kan een groot deel van de problemen oplossen."

Betere voorlichting

"Een ander voorbeeld is dat veel mensen niet weten dat in de top tien van meest vervuilende plasticvoorwerpen ook wattenstaafjes staan", legt Mol uit. "De plastic stokjes worden in het toilet weggegooid, waardoor ze uiteindelijk via de riooloverstort in het oppervlaktewater terecht komen."

"Dat is een probleem dat wellicht door betere voorlichting aan consumenten of door het gebruik van ander materiaal door de producenten opgelost kan worden", aldus Mol.

Mensen die zich willen opgeven om als Overijsselse 'plastic speurneus' te fungeren, kunnen zich aanmelden bij het IVN Overijssel.