Kroongetuige: 'De Enschedese kapper die in brand is gestoken, moest zo pijnlijk mogelijk dood'

'Grote Wolf' zou verantwoordelijk zijn voor het in brand steken van een kapper in Enschede (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

De kapper die begin 2017 in de brand werd gestoken in Enschede, moest zo pijnlijk mogelijk dood. Dat zegt een kroongetuige in het proces tegen de verdachte met de bijnaam 'Grote Wolf'. De kroongetuige kreeg eerst zelf de moordopdracht, maar had die geweigerd. Hij verklaart dat 'Grote Wolf' verantwoordelijk is voor de brandstichting bij de kapper.

De kroongetuige was door drugscrimineel Simo D. gevraagd om een kapper in Enschede om te brengen, zegt hij. De kapper zou seks hebben gehad met de vrouw van Simo. De drugscrimineel zit vast in Duitsland, maar beschikte over meerdere binnengesmokkelde telefoons. Daarmee zou hij de moordopdracht hebben gegeven. Het zou een wraakactie zijn voor de buitenechtelijke escapade van zijn vrouw. De kroongetuige was 100.000 euro beloofd, zegt hij. Maar de kroongetuige weigerde.

Wrang is dat waarschijnlijk de verkeerde kapper in brand is gestoken. De man die seks zou hebben gehad met Simo's vrouw, had de kapperszaak zes weken voor de aanslag overgedaan aan een ander.

Benzine

Meerdere getuigen hebben het over 'Grote Wolf' als de dader. Er is bij de politie ook veel informatie over hem binnengekomen vanuit de onderwereld. Op de dag van de brandstichting is 'Grote Wolf' op beeld gezet bij een tankstation. Daar stond hij een blauwe jerrycan te vullen met benzine. Zelf zegt hij: "Dat deed ik wel vaker, voor aggregaten en zo."

De kapper werd ondergespoten met brandstof, vanuit een oranje bidon van een sportschool. Bij die sportschool is 'Grote Wolf' lid. Het slachtoffer werd vervolgens in brand gestoken en liep veel brandwonden op. Hij eist 30.000 euro schadevergoeding van de verdachte.

Grote man

Veel getuigen verklaren over het postuur van de dader. De meesten zeggen 'een grote man' te hebben gezien. Eén zegt "met ooievaarsbenen". 'Grote Wolf' is een grote man, 1.94 meter lang. Opvallend is dat één getuige zegt juist een iel ventje te hebben gezien. "Ik heb niets met die brandstichting te maken", zegt 'Wolf'.

Een andere getuige verklaart dat hij rond de datum van de brandstichting een geldbedrag aan 'Wolf' heeft gegeven. Op de geheugenkaart van Wolf's telefoon is een foto gevonden van een stapel geld.

Tattookillers

De auto die gebruikt is bij de aanslag op de kapper is volgens de kroongetuige geregeld door één van de zogenoemde tattookillers, Cor P. Die zou bevriend zijn geraakt met Simo in de gevangenis. De tattookillers zijn volgens het OM huurmoordenaars met eenzelfde tatoeage op de rug.

Diezelfde 'tattookillers' zouden ook samen met Simo opdracht hebben gegeven om te gaan schieten op een café in Enschede waar motorclub Satudarah vaak samenkwam. 'Wolf' werd opgepakt met een AK47 achterin de auto, met 75 stuks munitie. Volgens de kroongetuige moest 'Wolf' met het wapen gaan maaien in Enschede. 'Wolf' zegt daar zelf over: "Ik was gewoon op weg naar huis met dat wapen. Ik heb wel vaker wapens in de auto."

Waarom de tattookillers en Simo de opdracht zouden hebben gegeven is niet duidelijk. Mogelijk draait het om de moord op Enschedeër Onno Kuut in 2009. Een aantal leden van Satudarah zou meer weten over die moord, die volgens justitie gepleegd is door de tattookillers. Het zou een dreiging geweest kunnen zijn. Eind 2016 werd er ook al een granaat naar binnen gegooid bij een huis aan de Auskamplanden in Enschede. Daar waren toen leden van Satudarah aanwezig. Volgens de kroongetuige zaten achter die aanslag ook de tattookillers.

Nog een moordpoging

De rechtbank in Almelo behandelt vandaag nog een moordpoging in Enschede, waar 'Wolf' van wordt verdacht. Volgens het OM heeft hij eind januari 2017 een Enschedeër beschoten met acht kogels. De man overleefde het.