Tanzaniaans ziekenhuis omarmt Overijssels initiatief voor bouw hartkliniek

Door: Hans Bellert & Teun van der Velden

Gepensioneerd cardioloog Salah Said loopt onvermoeibaar door de gangen van het ziekenhuis. Op de afdelingen liggen niet alleen mensen op de zaal, ook de gangen liggen vol. Trots laat Said de bedden zien. "Kijk naar de matrassen en de kastjes naast de bedden, ze komen uit onze Twentse ziekenhuizen."

Ook in de opslagkamers en de werkplaatsen liggen van allerlei soorten materialen die uit Overijssel komen. Er is al veel gedaan, maar de ambitie ligt nu veel hoger: de bouw van een ‘cardio-casculair’ centrum. Een hartkliniek waar ook aandacht is voor vaatproblemen door bijvoorbeeld suikerziekte. Net als in ons land komen dat soort problemen ook hier steeds meer voor.

Moshi

Aan de voet van de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro, ligt de stad Moshi, ongeveer even groot als Enschede. Het plaatselijke ziekenhuis bedient een regio, met bijna net zoveel inwoners als Nederland. De voorzieningen zijn echter minimaal. Vandaar dat de Overijsselse ziekenhuizen al langer afgeschreven materialen sturen, zoals bedden, matrassen, kastjes en medische apparatuur. Ook zijn er al vaker Overijsselse medici, techneuten en paramedici geweest om door middel van training en uitleg de medewerkers van het KCMC te helpen.

Tanzaniaans ziekenhuis omarmt Overijsselse hulp (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

De huidige delegatie is uitgebreid en heeft een bijzondere missie: de elfde van de elfde om elf minuten over elf wordt de eerste steen geplaatst voor de bouw van de ‘hartkliniek’. Financieel directeur Hilda Jonas Mungure van het KCMC is razend enthousiast als ze de eerste steen ziet. Niet alleen door de steen waarop de plaquette al is gemaakt, maar vooral door de hulp voor de kliniek die ze zelf niet kunnen betalen.

Mungure wijst op een grafiek op een prikbord: de zorgkosten stijgen enorm, maar de inkomsten stijgen niet meer. Veel Tanzanianen zijn niet verzekerd, weliswaar moet je vaak betalen voordat je de behandeling krijgt. Desalniettemin verdwijnen er nog veel patiënten zonder af te rekenen.

Tanzaniaans ziekenhuis omarmt Overijsselse hulp (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)



Het is niet altijd even makkelijk om de trotse Tanzanianen te helpen, aan de ene kant doen ze uiteraard enorm hun best om het ziekenhuis te runnen, aan de andere kant voelen ze dat ze de hulp enorm goed kunnen gebruiken. Op verschillende manieren wordt er deze week hulp geboden.

Naast Salah Said staat een groep mensen, die net als hem betrokken, en uit de grond van hun hart hulp bieden. Van intensive-care verpleegkundigen tot architect, van rolstoelbouwers tot muziektherapeut, van ziekenhuisdirecteur tot chirurg. En dan ook nog een chirurg in opleiding, een hart-ritme analist en een arts-assistent. De komende week leer je ze kennen in de reportages vanuit Tanzania.

