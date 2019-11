Programma: Twente ontvangt Zwolle en opnieuw Europees basketbal

Betaald voetbal

In de laatste speelronde voor de volgende interlandonderbreking in de eredivisie staat de Overijsselse derby tussen FC Twente en PEC Zwolle op het programma. Zondag staan de twee vanaf 14.30 uur tegenover elkaar. Heracles Almelo neemt het zaterdagavond om 20.45 uur in eigen huis op tegen VVV-Venlo.

Go Ahead Eagles neemt het in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond op tegen FC Dordrecht. HHC Hardenberg speelt thuis tegen TEC in de 2e divisie.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 gaat in de 3e divisie zaterdag op bezoek bij VVOG en HSC'21 zondag bij UNA. In de hoofdklasse speelt Genemuiden de topper bij Swift, Berkum gaat naar SDC Putten, Staphorst ontvangt Buitenpost en DETO krijgt HZVV op bezoek. Op zondag speelt Quick'20 bij Be Quick 1887. In de 1e klasse D staat er voor de tweede week op rij een Kamper derby op het programma KHC speelt thuis tegen Go Ahead om 18.00 uur.

Basketbal

Opnieuw een Europees duel deze week voor Landstede Hammers. Het reist af naar Israël voor het duel met koploper Ironi Ness Ziona. Die ploeg won de eerste twee duels in groep B van de Europe Cup. Landstede won er één en verloor er één.

De ploeg speelt ook 'gewoon' in de Basketball League. BAL Weert is zaterdag de tegenstander. Jolly Jumpers uit Tubbergen heeft een dubbel programma en kan daarin goed zaken doen. Donderdag gaat het naar nummer voorlaatst Martini Sparks en zaterdag komt hekkensluiter Cangeroes naar onze provincie.

Handbal

In de eredivisie gaat DSVD op bezoek bij koploper VOC Amsterdam. Borhave speelt bij Quintus, de nummer vier. In de 1e divisie is Kwiek ook na negen speelronden zonder puntenverlies. Zaterdag gaat het op bezoek bij de andere Overijsselse ploeg in die klasse, De Tukkers.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente zijn ongeslagen koploper na drie duels. Morgen gaat de ploeg uit Hellendoorn op bezoek bij Ridderkerk.

Volleybal

Ook in de zesde speelronde van de eredivisie is er een Overijsselse derby. Regio Zwolle speelt zaterdag thuis tegen Set-Up'65. Apollo 8 krijgt die avond bezoek van Peelpush en zondag speelt ongeslagen koploper Eurosped thuis tegen FAST.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn spelen zaterdag de topper in eigen huis tegen GZC Donk. Het is het duel tussen de nummers drie en twee. Bij de vrouwen gaat de Nijverdalse ploeg op bezoek bij De Zaan en Swol 1894 gaat bij hekkensluiter Polar Bears op jacht naar de eerste zege.