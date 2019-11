Honderd jaar radio: de meest memorabele Overijsselse radiomomenten op een rij

Vuurwerkramp Enschede

De ramp die zich op 13 mei 2000 bij het bedrijf S.E. Fireworks voltrok, is ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende radiomomenten uit de Overijsselse radiohistorie. Een ontploffende container met 177 ton illegaal vuurwerk verwoeste de hele wijk Roombeek en eiste 23 mensenlevens. Verslaggever Danny de Vries, die toevallig in de buurt was voor een andere klus, deed verslag op het Radio Oost. Luister het fragment hieronder.

13 mei 2000: live verslag Danny de Vries

Eerste aflevering De Roze Golf

Het is het langstlopende programma van Radio Oost: De Roze Golf. Een magazine dat 35 jaar geleden in het leven is geroepen voor Overijsselse homo's, lesbo's en biseksuelen is inmiddels uitgegroeid tot een programma voor de hele LHBTI-gemeenschap.

Het programma ontstond toen Radio Oost in 1985 zendtijd bood aan ideële organisaties. De voormalige zendpiraat De Roze Golf meldde zich en kreeg een kwartier zendtijd per maand. Luister hieronder naar de eerste uitzending van het programma.

Fragment uit de eerste aflevering van De Roze Golf in 1985

F-16 stort neer in Hengelo

Op 11 februari 1992 stortte in de ochtend een F-16 neer op een Hengelose woonwijk. De straaljager was net opgestegen vanaf vliegbasis Twenthe, maar dook bij Hengelo weer naar de grond. Wonderwel raakte er niemand gewond bij het ongeluk. Zelfs de piloot, die zichzelf in veiligheid bracht met de schietstoel, blijf ongedeerd. Luister hier naar de radiobijdrage:

Radiofragment over de in Hengelo neergestorte F-16

FC Twente is landskampioen

Voor het eerst in de clubhistorie werd FC Twente in 2010 landskampioen. De ploeg van Steve McClaren versloeg in de kampioenswedstrijd NAC met 0-2 in Breda. Sportverslaggevers Nico Wantia en Paul Schabbink deden live verslag op Radio Oost. Luister hieronder de samenvatting.

Samenvatting van het radioverslag van de kampioenswedstrijd van FC Twente in 2010

Evert van Benthem wint de Elfstedentocht

In 1985 won Evert van Benthem uit Sint Jansklooster de tocht der tochten, beter bekend als de Elfstedentocht. Tijdens de dertiende editie van het schaatsevenement gaat Van Benthem er na een eindsprint met de titel vandoor, ondanks zijn gehavende schaats.

Evert van Benthem wint de Elfstedentocht in 1985

De weermannen

Het is geen gebeurtenis die zijn sporen heeft achtergelaten, maar er is geen ander gespreksonderwerp zo populair als het weer. De weermannen deden van meet af aan al hun weersvoorspellingen op Radio Oost. Ed Caverlee uit Raalte kwam in de jaren tachtig dagelijks met het weerbericht, in de jaren negentig volgde Zwollenaar Ton ten Hove en tegenwoordig vertelt Martin Bosch uit Hengelo welk weer er op komst is. Het weer voorspellen is een vak, maar het in de uitzending vertellen ook. Dat laatste gaat niet altijd even goed, onderstaand geluidsfragment bevestigt dat.

Radiofragment van de weermannen bij Radio Oost

Bovenstaande en nog veel meer fragmenten uit de radiogeschiedenis van Oost, hoor je vandaag in de uitzendingen op Radio Oost.