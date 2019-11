Vijftien meter lang glaskunstwerk uit Hengelo zoekt nieuwe eigenaar

Het is een glasappliqué, een techniek waarbij gekleurde stukken glas op een drager van blank glas geplakt worden. Eerder werd door de inzet van de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut al een ander opvallend Twents kunstwerk gered.

Het kunstwerk zat in de voorgevel van het voormalige Gilde College, dat eind jaren zestig aan de Bandoengstraat is gebouwd. Dat gebouw wordt deze herfst gesloopt, maar het glasappliqué is inmiddels veiliggesteld.

Volgens Norman Vervat van de Werkgroep Monumentale Kunst is het de bedoeling dat het vijftien meter lange kunstwerk in z'n vertrouwde omgeving blijft. Hengelo, dus. Ook particulier bezit is onbespreekbaar. "Het is bedoeld voor een bestemming die openbaar of semi-openbaar is. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, school, hal van een appartementencomplex of verzorgingshuis."

Uniek

Daarnaast heeft het glaskunstwerk voor Hengelo een grote kunst- en cultuurhistorische waarde. "Het is een heel typisch werk voor die tijd. De techniek is na de oorlog uitgevonden en was heel populair in de jaren 50 en 60."

Voor het glasappliqué van 15 meter wordt een nieuw onderkomen gezocht (Foto: gemeente Hengelo)

Maar vanaf de jaren 70 raakte de techniek uit de mode. Inmiddels zijn dit soort kunstwerken zeldzaam. "Tot een paar jaar geleden werden zulke naoorlogse glasappliqués vernietigd met de sloop van gebouwen, maar nu komt er weer herwaardering voor", aldus Vervat.

Opgeslagen

Het kunstwerk is door een glazenier paneel voor paneel gedemonteerd en staat nu in een speciale opslagruimte in Delft. "Idealiter wordt het ergens als complete strook geplaatst, maar het hoeft niet per se weer in een voorgevel." Wel is het belangrijk dat het kunstwerk ergens binnen gemonteerd wordt. "Glas is natuurlijk heel vandalismegevoelig."