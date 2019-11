Verwarring onder Overijsselse scholen over staking na toezegging miljoenenbedrag

Eerst wel, toen weer niet en nu weer wel. Woensdag gaan leraren staken, ondanks dat minister Arie Slob van Onderwijs vrijdag bekendmaakte dat er 460 miljoen euro extra naar het onderwijs gaat. Het is momenteel nog niet duidelijk van alle scholen of ze woensdag wel of niet open gaan.

Basisschool De Zevenster is onderdeel van de samenwerking tussen basisscholen De Willibrord en de Mariaschool in Denekamp. De drie scholen pakken de staking van aankomende woensdag allemaal anders aan. Zo laat de kleinste school de lessen wel doorgaan vanwege de tien-minuten gesprekken en sluiten de twee grotere scholen, volgens plan, de deuren. "Maar uiteraard was er afgelopen vrijdag verwarring, omdat het leek alsof we iets hadden binnengehaald", legt de directeur Rob van der Vecht uit. "Al gauw ontstond er in het weekend het beeld dat dit toch niet zo was, vooral omdat er geen structurele afspraken zijn gemaakt."

460 miljoen

Door de toezegging van een bedrag van 460 miljoen euro extra voor onderwijs dringt de vraag zich op of staken nog steeds op z'n plek is. "Wij vinden staking een zwaar middel, dat grote impact heeft op de maatschappij. De vraag of dat middel ingezet moet worden nu er zo’n substantieel incidenteel bedrag is toegezegd, is er een die door individuele collega’s beantwoord moet worden", is de reactie van het bestuur van scholenkoepel Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ).

Daarom maakten ze vandaag opnieuw de balans op, want het is onduidelijk welke van de 37 scholen wel en niet gaan staken. Woordvoerder John Beumer van de OOZ: "Eerder heb ik een inventarisatie gedaan welke scholen dichtgaan door de staking. Ik neem niet aan dat dit hetzelfde is gebleven na afgelopen weekend." Het bestuur van de OOZ staat achter de staking en benadrukt dat ze ook het salaris van de stakende leraren doorbetalen.

Voorbereid

In Denekamp hebben ouders zich in elk geval goed voorbereid. "Toen de berichten kwamen dat er wel, niet, en toen toch wel zou worden gestaakt heb ik het meteen geregeld", zegt een moeder die op het schoolplein staat te wachten. Toen de staking werd aangekondigd plande ze een vrije dag. "De leraren moeten kunnen gaan staken. En wij gaan lekker het bos in op woensdag."