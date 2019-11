Verdachte meerdere moordpogingen Twente ook in beeld bij grote drugszaak België

Het passantenonderzoek in de aanslag op de kapper in Enschede (Foto: RTV Oost)

De man die verdacht wordt van twee moordpogingen in Enschede begin 2017, blijkt ook verdachte te zijn in een Belgische drugszaak. Dat bleek vandaag op een rechtszitting tegen de verdachte, met de bijnaam 'Grote Wolf'. Hij moest voor de Almelose rechter komen, omdat hij verdacht wordt van het in brand steken van een kapper en het beschieten van een Enschedeër aan de Ruischenborchstraat begin 2017.

Voorafgaand aan die gebeurtenissen werd hij aangehouden in een onderzoek van de Belgische en Brabantse politie. Dat gebeurde in oktober 2016. Wolf zou vier vaatjes chemicaliën in een Audi hebben geladen. Ook werd er in het onderzoek een tas met vuurwapens gevonden.

In de rechtbank verklaarde Wolf vandaag dat hij wel vaker wapens en munitie in huis heeft. Volgens hem is dat ook de verklaring voor het feit dat er DNA van hem op een kogelhuls zat, die bij de schietpartij op de Ruischenborchstraat is gevonden.

'In opdracht van Pietje'

Bij die schietpartij werd het slachtoffer door zeven kogels geraakt. Eén kogel ging zelfs door de wang van het slachtoffer, die overleefde ternauwernood. Hij wil graag 35.000 euro schadevergoeding.

Wat opvalt, is dat er geschoten is met hele zeldzame munitie. Dezelfde soort kogels werd later gevonden in Wolf's huis. Of het slachtoffer destijds wel het juiste doelwit was, is onbekend. Wolf zelf zegt dat hij er niet bij betrokken was. Een kroongetuige in de zaak zegt van wel. "Wolf heeft een zigeuner doodgeschoten in opdracht van Pietje", zei die tegen de politie.

Audi

Het slachtoffer was die nacht wezen stappen met vrienden. Hij had zijn auto achtergelaten in de Ruischenborchstraat. Kort nadat hij was afgezet bij zijn auto door z'n kameraden, werd hij beschoten. De auto waar hij mee werd afgezet, was een Audi.

In Wolf's huis werd in een kistje met munitie een briefje gevonden met de tekst 'Audi station, grijs', gevolgd door een kenteken. "Ja, maar dat was die Audi waarmee ik gepakt ben in dat Belgische onderzoek", zegt Wolf. Ook werden er handschoenen en een bivakmuts gevonden in Wolf's huis. Daarop zaten zijn DNA en verschillende schotresten. Deze resten zijn volgens het NFI niet per se te linken aan de moordpoging in de Ruischenborchstraat.

Kapper in de fik

Wolf wordt ook verdacht van een moordpoging op een kapper. Die heeft hij volgens het OM in de fik gestoken, begin 2017. Vanuit de Twentse onderwereld zijn veel berichten bij de politie binnengekomen van criminelen die Wolf aanwijzen als dader. Ook een kroongetuige verklaart belastend en Wolf is de middag voor de brandstichting gezien bij een tankstation. Daar deed hij benzine in een jerrycan.

Het in brand zetten van de kapper zou een wraakactie zijn geweest, in opdracht van de veroordeelde drugscrimineel Simo D. De vrouw van Simo zou seks hebben gehad met een kapper. Achteraf gezien bleek het om een andere kapper te gaan dan die in de brand werd gezet. Dit slachtoffer wil graag 30.000 euro schadevergoeding.

Tattookillers

Wolf wordt nog van meerdere zaken verdacht, waaronder wapenbezit. Hij werd gepakt met een AK47 in zijn kofferbak. Volgens de kroongetuige in de zaak moest Wolf gaan schieten op een café waar veel Satudarah-leden samenkwamen. Dat zou een opdracht zijn geweest van diezelfde Simo D., samen met twee zogenoemde 'tattookillers'. Dat zijn volgens het OM huurmoordenaars, die er onder meer van verdacht worden Enschedeër Onno Kuut te hebben vermoord.

Verschillende Satudarah-leden zouden over de tattookillers belastende informatie hebben en moesten volgens de kroongetuige het zwijgen worden opgelegd. Om dezelfde reden zou er eind 2016 aan de Auskamplanden een granaat naar binnen zijn gegooid bij een huis waar verschillende leden van de motorclub verbleven.

Strafeis

Volgende week maakt het OM bekend welke straf ze eist tegen 'Grote Wolf'. Ook zijn broertje, 'Wolfje', hoort dan hoe lang hij de gevangenis in moet, als het aan justitie ligt.

Wolfje wordt verdacht van vijf moordpogingen, eveneens in opdracht. Later in de week krijgt de verdediging van 'De Wolven' dan gelegenheid verhaal te doen.