Monument voor 'vergeten' WOII-staking die in Hengelo begon

Onder de aanwezigen bij de onthulling bevinden zich ook nazaten van de stakingsleiders van destijds, Tjitte Roorda en Jan Berend Vlam. Zijn kleindochters zijn nog steeds trots op hem, zo blijkt. "Het is zo mooi dat dit gebeurt en op deze plek. Dagelijks lopen er straks mensen over heen, dat is echt fijn."

Het monument is geen beeld, of traditionele gedenkplaat: het zijn stalen banen met tekst die verwerkt zijn in het voetpad tussen het station en het skatepark in. Tijdens de onthulling hoor je op de achtergrond het geluid van de halfpipe en rollende wieltjes. Juist die combinatie bevalt de kleindochters van Tjitte Roorda: "Daardoor hou je het juist in het hier en nu."

Deel van het nieuwe monument voor april-meistaking (Foto: RTV Oost)

Voorzitter Marco Krijnsen van de stichting Storkiaan vond dat het tijd was voor een monument: "Het is een vergeten staking. Over de andere staking in de Tweede Wereldoorlog, de Februaristaking, wordt nog altijd veel gepraat. Maar deze staking, wordt eigenlijk nooit genoemd. Dan moeten we er in elk geval hier in Hengelo bij stilstaan."

