Wat vind jij: Een kind moet mee kunnen naar het werk als er een onderwijsstaking is

Op het schoolplein in Denekamp zijn een aantal ouders wel goed voorbereid. "Toen de berichten kwamen dat er wel, niet, en toen toch wel zou worden gestaakt heb ik het meteen geregeld", zegt een moeder die een vrije dag plande na het bericht van de doorgaande staking. "De leraren moeten kunnen gaan staken. En wij gaan lekker het bos in op woensdag."

Maar niet iedereen kan op zo'n korte termijn vrij vragen. Wat vind jij? Moeten werkgevers hier op in kunnen spelen? Of is dit niet hun taak?

Bart Plaatje, vakbondsbestuurder bij de FNV is het met de stelling eens. "Het verschilt natuurlijk per beroep of je je kinderen mee kan nemen, maar we leven in een gezamenlijke maatschappij. We moeten naar elkaar luisteren en met elkaar oplossingen verzinnen."

