Gehaktbal uit Genemuiden genomineerd voor beste bal van Nederland

"Het gaat natuurlijk om de kruidenmix, die hebben we zelf ontwikkeld", vertelt keurslager Rik van de Weg. Zijn broer, 'meester worstmaker' William, zit achter het geheim van de bal. Rik geeft een tip van de sluier. "Pure kruiden, specerijen en geen smaakversterkers." Ook vader Martinus werkt nog volop mee in het bedrijf.



Brabantse ballen

Bij de editie van 2018 kwamen de broers ook in de top tien. "De opmerking van de jury vorig jaar was dat er wel iets meer kruiden in mochten zitten. Dat komt denk ik ook omdat er veel inzendingen vanuit Brabant zijn. Over het algemeen worden daar meer kruiden gebruikt dan dat wij gewend zijn."



Van de tien finalisten komen dit jaar maar liefst zeven ballen uit de zuidelijke provincie. "Ik denk dat het aan het bourgondische karakter ligt dat ze daar veel gehaktballen eten", aldus Van de Weg.



Jury

"Deze test wordt elk jaar gedaan. De winnaar zit het jaar erop in de jury." De twee andere plekken in de jury zijn dit jaar voor een meesterslager en een keurmeester. Zij kiezen morgen dé lekkerste bal van Nederland tijdens de beurs van de Verenigde Amsterdamse Slagersorganisatie.



Mocht het zo zijn dat de broers en hun team winnen, hebben ze meteen een feestje. "Toevallig hebben we morgenavond ons personeelsfeestje gepland, dus dat kunnen we dan uitgebreid vieren", vertelt slager Rik van de Weg lachend.

