Veroordeelde moordenaar Sarah Kolenberg gemolesteerd in gevangenis

'Grote Wolf', die verdacht wordt van meerdere moordpogingen in Enschede, heeft in de Almelose gevangenis een man laten mishandelen die veroordeeld is voor de moord op Sarah Kolenberg. Dat werd vandaag duidelijk bij een rechtszaak tegen Grote Wolf.

Hij gaf toe dat hij de man in elkaar heeft laten slaan. Sarah Kolenberg uit Enschede was zwanger op het moment dat ze werd omgebracht op 27 augustus 2017. Ze werd in een plas bloed in haar woning aangetroffen door vriendinnen. "Als iemand iets met kinderen doet, ontstaat er bij mij kortsluiting", zegt hij.

Na de mishandeling zijn beide mannen overgeplaatst naar een andere gevangenis. De man die veroordeeld is voor de moord op Kolenberg is in hoger beroep gegaan. Dit proces moet nog gevoerd worden.

Grote Wolf stond vandaag terecht, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij begin 2017 een Enschedese kapper in de brand heeft gezet en in dezelfde plaats een man heeft beschoten. De slachtoffers overleefden de aanslagen, die volgens het OM in opdracht zijn gepleegd.

'Zware jongen'

Grote Wolf is een 'zware jongen', zoals de rechtbank hem betitelde. Zo heeft hij een strafblad van 21 kantjes. Daar staan verschillende feiten op als een poging tot doodslag, vermogensdelicten, drugs- en wapendelicten en mishandelingen. "Ja, die mishandelingen zijn uit de voetbaltijd", zegt Grote Wolf. Jarenlang was hij vaste gast bij de harde kern van Ajax. "Dan namen we een biertje, een grammetje coke en dan lekker knokken."

Het agressieve karakter zorgt er ook voor dat zijn familie hem niet meer wil zien. Ze zeggen: "We willen niet altijd achterom hoeven kijken."

Aanzien

In de gevangenis waar hij nu zit heeft hij een bepaald aanzien. Andere gedetineerden luisteren naar hem. Soms pakt dat negatief uit, zoals bijvoorbeeld bij de mishandeling. Maar af en toe weet hij ook de rust op de afdeling terug te brengen, zeggen z'n advocaten.

Volgende week hoort Grote Wolf welke straf het OM tegen hem eist voor de moordpogingen in Enschede.